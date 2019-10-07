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Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Türkiye ve Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor"

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı mevkidaşına teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesinin kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tesisinin 140'ıncı yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor. Bunların artarak devamı için ben Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını çok çok önemsiyorum ve bunların da bütün bakanlarımızın kendi aralarında yapacakları altyapı çalışmalarıyla birlikte üst düzeyde de bizim yapacağımız çalışmalarla çok daha ileri gideceğine inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Türk halkının kalbi duygularla selam, sevgilerini Sırbistan halkına da bu vesileyle iletmiş oluyorum." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de ekonomik iş birliği anlamında yeni bazı alanlar üzerine konuştuklarını belirterek, "Turizm, kültür ve tüm diğer alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız." dedi.

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