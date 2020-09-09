Türkiye Sivas Katliamı'nın firari sanıklarını istedi mi?

Bu konuda Almanya'ya da eleştiriler yöneltiliyor.2012'de zaman aşımı nedeniyle düşen Sivas Katliamı davasında dosyası ayrılan üç firari sanığın gıyabında yargılandığı davaya bugün Ankara'da devam edilecek. Davada Almanya'da ikamet ettiği bilinen Eren Ceylan, Murat Songur ve Murat Karataş yargılanıyor. Söz konusu sanıklar kırmızı bültenle aranmalarına karşın bugüne kadar Türkiye'ye iade edilmedi. İade süreçlerini yakından izleyen Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu avukatı Mahmut Erdem, Türkiye’nin sanıkların iade sürecinde istekli davranmadığı görüşünde.

Avukat Erdem, "sanık Murat Songur'la ilgili Almanya'nın Coburg kentindeki savcılığın kendisine gönderdiği 31 Temmuz 2020 tarihli mektupta, bu tarihe kadar Türkiye'den hiçbir iade talebinde bulunulmadığını" bilgisinin paylaşıldığını söyledi. Avukat söz konusu mektubu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Sol Parti'nin 2019'da hükümete verdiği soru önergesine göre, 11 Sivas katliamı sanığı Almanya'da "ikamet etti" veya "ediyor." Soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıtta, 2013 yılına kadar Türkiye'nin toplam 10 iade talebinde bulunduğu, ancak bunlardan hiçbirisinde sanıkların Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmediğine dikkat çekiliyor. Yine aynı belgede, Türkiye'nin 2013 yılından sonra ise sadece bir iade talebinde bulunduğu ifade ediliyor.