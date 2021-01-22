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Türkiye siyaseti erken seçimi tartışıyor

22.01.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye siyaseti erken seçimi tartışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Aklınıza esince erken seçime gidilmez" açıklamasını MHP lideri Bahçeli’nin çıkışı izledi.

Bahçeli, ağır eleştiriler yönelttiği muhalefeti, "siyasi kaosa hizmet etmekle" suçladı.Türkiye siyaseti, erken seçim ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarına sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kendine yöneltilen bir soru üzerine, "Haziran 2023'ten önce erken seçim filan söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
"Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez" diyen Erdoğan, "muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde olmadıklarını" kaydetti.

Erdoğan’ın bu açıklamasını, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yazılı açıklaması izledi. Erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak muhalefete ağır suçlamalar yönelten Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savundu.

"Kaos" suçlaması

Bahçeli Türkiye’nin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde "müstesna bir gelişme rotasında" bulunduğunu, muhalefetin ise "erken seçim talepleri ve güçlendirilmiş parlamenter sistem hedeflerini gündemde tutma arayışı ve çabasında" olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur" mesajını veren Bahçeli, "Erken seçim dayatması, Türkiye’nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır" iddiasında bulundu; muhalefeti de "siyasi kaosa hizmet etmekle" suçladı.

MHP lideri, "Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kalıcı ve köklü hale getirmek için ihtiyaç duyulan reformları, yasal düzenlemeleri, sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri hayata geçirme gayesinde olduğunu" aktardı.

TBMM'deki mevcut milletvekili dağılımı nedeniyle yeni bir hükümet sistemi değişikliğinin mümkün olmadığına da işaret eden Devlet Bahçeli, "Eğer 2023 yılında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden alınacak kendileri açısından makul bir sonuçla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sağlamayı düşünüyorlarsa, o zaman da kamuoyunu tutarlılıkla aydınlatmaları şarttır" görüşünü aktardı.

Muhalefet erken seçim istiyor

Son günlerde erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener, geçtiğimiz günlerde, Erdoğan’ın erken seçime yönelik adımlar attığı izlenimini paylaşmış, bu yılın haziran ayında erken seçim yapılacağı öngörüsünü dile getirmişti. Akşener, "ister 2023, ister benim öngörüm 2021 olsun, sonuçta bu sistem değişecek, millet el koyacak" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Herkes bekliyor. Neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor. 'Sandığı koyun önümüze' diyorlar. 'Yeter' diyorlar" açıklamasını yapmıştı.

Esnafın, çiftçinin, emeklilerin, üniversite bitirmiş işsiz gençlerin artan sorunlarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Saray devleti var, sosyal devlet yok. Saray devleti halktan kopuk… Bu siyasal sorumsuzluğu bitirmek zorundayız, halkla beraber, halkın hakemliğine başvurma zamanıdır artık" söyleminde bulunmuştu.

DW / DA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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