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Türkiye sokağa çıkmayınca hava da temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğunun eve kapanması sonucunda hava kalitesinin gözle görülür bir iyileşme sürecine girdiği görüldü.

Türkiye genelinde birçok şehirde 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken, dün saat 11.00 itibariyle aynı bölgede hava kalitesi iyi kalite olarak ölçüldü. Özellikle mega kent İstanbul’da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt genelinde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azalmasının yanı sıra kafeterya ve birçok iş yerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı. Bu durum sonucunda ise hava kalitesi gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle büyük bir kirliliğin görüldüğü İstanbul’da da hava kalitesinin orta seviyeden iyi seviyeye yükseldiği gözlemlendi.

GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi’ndeki istasyon verilerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs vakasının henüz görülmediği 5 Mart ile 19 Mart tarihi arasındaki hava kalitesinde gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından ölçülen değerlere göre 5 Mart tarihinde İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hava kalitesi orta ve hassas derecedeydi. Ancak koronavirüs önlemleri sonrasında aradan geçen 14 gün içinde hava kalitesi bazı merkezler dışında genel itibariyle iyi kalitede ölçüldü.

"ÖNEMLİ BİR FARK OLUŞTURUR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırklareli Orman İşletme Şefliği’nden emekli çevreci Vicdan Aladağ, insanların eve kapanmasıyla çevrenin temizlenmesinde önemli bir fark oluşacağını söyleyerek, “Temiz hava, temiz sokak temiz su diyoruz. Bunların korunması lazım. Herhangi bir nedenle de olsa bunlarda sapma yaşanmaması lazım. Kişilerin yoğun bir şekilde dışarıda bulunması önemli bir fark oluşturur. Açıklanan tedbirlere geniş çaplı uyulması lazım” dedi.

(İHA)

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