Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi

Bakanl\u0131\u011f\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerimize ait u\u00e7ak, Somali'ye ula\u015ft\u0131r\u0131lacak t\u0131bbi yard\u0131m malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalan\u0131\u2019ndan hareket etti" ifadelerine yer verildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKolundaki izler ne? Yak\u0131n dostu her \u015feyi a\u00e7\u0131klad\u01313 g\u00fcn s\u00fcren soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 sona erdiKoronavir\u00fcs v\u00fccutta kal\u0131c\u0131 hasar b\u0131rak\u0131yor mu?