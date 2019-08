"Türkiye son 18 yılda ciddi bir ilerleme kaydetti"

Teşkilatların dinleme ve anlatmak gibi iki önemli rolü olduğunu aktaran Yılmaz, "AK Parti 18 yıl önce yola çıkarken, Sayın kurucu liderimiz Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yola çıkarken de milletle birlikte yola çıktık. AK Parti'nin rotasını millet belirledi. Temel politikalarını millet şekillendirdi. Bugün de aynı şey devam ediyor, yarın da inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Başarımızın sırrı da burada." dedi.

Yılmaz, milletle siyaset yapanların her zaman başarılı olduğuna dikkati çekerek, "Milleti dinleyip onu anlayan, milletin beklentilerine cevap verenler her zaman başarılı olmuşlardır. Bugün de yarın da inşallah her zaman aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Bazen yapılanları karalama, gölgeleme çabası içinde bulunanlar oluyor." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye son 18 yılda kim ne derse desin ciddi bir ilerleme kaydetti. Demokrasisi, ekonomisi ilerleme kaydetti, uluslararası alanda etkinliği çok daha yüksek bir ülke haline geldi. Son yıllarda Gezi hadisesi, 17-25 Aralık, FETÖ hain darbe girişimi gibi birçok saldırıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, uluslararası anlamda bölgemizde komşu ülkelerimiz krizlerle savaşlarla karşı karşıya kalmasına rağmen bugün dimdik ayakta ülkemiz. Ben şunu özellikle sormak istiyorum, bir başka döneminde olsaydı Türkiye, böyle güçlü bir lider olmasaydı, böyle güçlü hükümet ve parti olmasaydı bu yaşanan süreçler ülkemizi nereye götürürdü, bunu vatandaşımızın takdirine bırakıyorum. Çok şükür bu süreçlerin hepsini, bu badireleri Türkiye atlattı."