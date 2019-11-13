Türkiye Son 3 Yılda Korucu Sayısını 54 Bine Çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin IŞİD ve FETÖ’ye yönelik operasyonlarının süreceği mesajını verdi. Van’da Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitimi Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı, Türkiye’nin yakaladığı IŞİD mensuplarını kaynak ülkelere teslim edeceğini de vurgularken Hollanda ve Almanya’ya Türkiye’yle işbirliği yaptığı için teşekkür etti. Soylu, ‘‘Kimin kimi desteklediğine bakmıyoruz. Kendimize ait bir politikamız var ve onu tavizsiz uyguluyoruz. Yolumuzdan çekilen çekilir, çekilmeyen sonuçlarıyla yüzleşir. Almanya ve Hollanda’ya teşekkür etmek isterim. Birinin içişleri bakanıyla diğerinin de adalet ve güvenlik bakanlarıyla yaklaşık 5 gündür yürüttüğümüz görüşmeler ve değerlendirmeler sonucu yapıcı bir tutum sergilediler. DEAŞ'tan kendi ülkemizde bulunan, aynı zamanda Suriye'de şu anda gözetimimiz atında bulunan Rasulayn ve Tel Abyad'ta hem TSK hem de Suriye Milli Ordusu’nun yakalayıp kendi gözetimimiz altına yani Cerablus ve Azez bölgesinde şu an gözetimimiz altında bulunan alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler. Eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak. Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz’’ dedi.

İçişleri Bakanı, Türk güvenlik güçlerinin Suriye’de ele geçirdikleri üst düzey bir IŞİD mensubunun sorgusunu sürdürdüklerini de açıkladı. ‘FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli operasyon yapılacak, Soylu, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin de hükümetteki kişilerle sınırlı olmadığını ve bu yapının ülke aleyhindeki amaçları sona erene kadar mücadelenin süreceğini ifade etti. Soylu, ‘‘FETÖ ile mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. FETÖ meselesinin dibini kazıyana kadar vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Bu musibetleri bu ülkenin üzerinde bir daha kötü emel düşünmeyene kadar kazımakta kararlıyız. Burada mesele şahsımız olup olmaması çok önemli değil. Millet bu kararını vermiştir. Milletin hadimiyiz. Hiç kimse bu adamlar değişir başkaları gelir de bu mesele biter diye beklemesin bu mücadeleyi bu milletin evlatları sürdürecektir. Çünkü bunu yapanlar bizim bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, kardeşliğimizi inancımız bu topraklardan söküp atmak için yaptılar’’ dedi.