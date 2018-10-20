"Türkiye sosyal devlet olma alanında son 15 yılda mesafe katetti"

ERZİNCAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye, sosyal devlet olma alanında son 15 yılda büyük mesafe katetti. Türkiye'nin toplam sosyal destekleri 2002'de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 52 milyar lira sosyal destek yapılıyor." dedi. Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü" çalıştayında yaptığı konuşmada, sosyal devletin, hiçbir vatandaşı sistemin dışında bırakmayan devlet demek olduğunu söyledi. Kazanılan her insanın ailelerine, topluma, ülkeye ve bütün insanlığa kazandırılmış değer olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yeteneksiz insan yoktur, yeteneği keşfedilmemiş insan vardır. Eğer engelli bir kardeşimiz atıl durumdaysa bunun sorumlusu biziz. Biz ilgi gösterdiğimiz, imkan verdiğimiz, fırsat sağladığımız takdirde her insanımız kendisinden başlamak üzere bütün çevresine faydalı olabilir." diye konuştu. Yıldırım, akıl sağlığını kaybetmeyen her insanın keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Yeter ki bizler sabır gösterip o hazineyi keşfetmesini bilelim. Ülkemiz bu noktada, engelliliği engel olmaktan çıkarmak için önemli adımlar atmıştır. 2006'dan itibaren kanunların tamamından özürlü, sakat ifadeleri ayıklanmış ve tek engelli tanımı konulmuştur. Birçok mevzuatımız buna göre düzenlenmiştir. Rahmetli babam ayağı sakat, çenesi hareket etmeyen bir insandı. Onun hayatında hiç şikayet ettiğini duymadım ama bir şeyden gönlü buruktu, nüfus kağıdında 'çürük' yazıyordu. Çünkü askere alınmamıştı. Hayatı boyunca bunu mesele yaptı. Bu noktada yaptığımız en önemli düzenlemelerden bir tanesi de özel eğitim kurumlarını da sosyal hizmetler bünyesinden alıp Mili Eğitim Bakanlığının bünyesine bağlamak oldu. Bu çok önemli bir değişim. Çünkü artık engellilik bir vatandaşlık hakkı haline gelmiştir. Bu değişiklikle özel eğitim ve rehabilitasyon konusuna bakışımızı da ortaya koymuş olduk. Çünkü insanlarımızın engelli olmaları, korunmak konusundan çok bir eğitim meselesidir." - "Türkiye, insan kapasitesini azami ölçüde değerlendirmek mecburiyetindedir"

Yıldırım, hiçbir vatandaşın acziyet duygusuyla yaşamasına gönüllerinin razı gelmediğini söyledi. Her insanın öz güvenle yaşaması gerektiğini aktaran Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün engelli değilim diye böbürlenmeyin, yarın engelli olabilirsiniz. Bu konuda hayli mesafe aldık. İnsanlarımızın bilinçlendirilmesinden başlamak üzere kurumlarımız, kuruluşlarımız engellilik konusunda altyapılarını sürekli geliştiriyor. Her şeyden önemlisi yapılan yasal düzenlemeler ve yayınlarla özel eğitime ihtiyaç duymak eksiklik gibi algılanmaktan çıkarılmıştır. Engellerin toplumsal dayanışma, iş birliği ve anlayışla aşılabileceği algısı artık toplumda yerleşmeye başlamıştır. Engelsiz bir Türkiye meydana getirmek için başlatılan çalışmalar insan kaynağımızı en verimli şekilde kullanmamıza fırsat verecektir. Engelsiz Türkiye'de bilgi ve yetenek çok daha öne çıkacaktır. İnsanlar fiziki yeterlilikleri ile değil beyinleri ile öne çıkacaktır. Bu noktada Türkiye, insan kapasitesini azami ölçüde değerlendirmek mecburiyetindedir. Her geçen yıl dijitalleşen dünyada başka da seçeneğimiz yoktur."