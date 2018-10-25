HABER

Türkiye sosyal medya bağımlısı oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:00 | Son Güncelleme

2018 yılında hangi ülkenin sosyal medyada ne kadar vakit harcadığına yönelik veriler açıklanırken, Türkiye’nin 2 saat 48 dakikalık süre ile Avrupa’nın birincisi olduğu belirtildi.

Türkiye sosyal medya bağımlısı oldu!

Uzman doktor Erdal Gezer, sosyalleşme adına başlayıp yayılan sosyal medyanın insanların a-sosyal hale getirdiğini belirterek sosyal medyaya ayrılan bu zamanın aileler arası iletişimi de kopma noktasına getirdiğini kaydetti.

Bu vaktin aile içi iletişime ve okumaya ayrılmış olması halinde birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini kaydeden Gezer, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin 2 saat 48 dakika ile sosyal medya kullanımında Avrupa’nın birincisi olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde bakıldığında en çok sosyal medyada zaman geçiren ülke 3 saat 57 dakika ile Filipinler olduğu belirtiliyor. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer ülkeler ise 3 saat 39 dakika ile Brezilya, 3 saat 23 dakika ile de Endonezya olduğu görülüyor. Türkiye bu istatistiklerle Avrupa’da liderliği göğüslerken dünya genelinde sosyal medyada en fazla vakit geçiren 13. Ülke olarak kayıtlarda yerimizi alıyoruz. Kayıtlar incelendiğinde okumaya ve üretime düşkün ülkeler sosyal medya ile çok fazla uğraşmıyor." dedi.

Raporda dünya üzerinde 40 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında yer alan Japonlar günde sadece 48 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.

İHA

PARTNERKarnını görenler inanamıyorKarnını görenler inanamıyor
GÜNCELLEME - Esenyurt'ta yangınGÜNCELLEME - Esenyurt'ta yangın
İş adamının feci sonu! Haberi duyan oraya koştuİş adamının feci sonu! Haberi duyan oraya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Facebook Twitter

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da asırlık saat PVC ile kaplandı! Görenler tepki gösterdi

Bursa'da asırlık saat PVC ile kaplandı! Görenler tepki gösterdi

İş adamının feci sonu! Haberi duyan oraya koştu

İş adamının feci sonu! Haberi duyan oraya koştu

Heyelana kapılan midibüste bir kişi toprak altında kaldı

Heyelana kapılan midibüste bir kişi toprak altında kaldı

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Sahte para verilen taksici hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O anları anlattı

Sahte para verilen taksici hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O anları anlattı

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.