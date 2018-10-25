Türkiye sosyal medya bağımlısı oldu!

Uzman doktor Erdal Gezer, sosyalleşme adına başlayıp yayılan sosyal medyanın insanların a-sosyal hale getirdiğini belirterek sosyal medyaya ayrılan bu zamanın aileler arası iletişimi de kopma noktasına getirdiğini kaydetti.

Bu vaktin aile içi iletişime ve okumaya ayrılmış olması halinde birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini kaydeden Gezer, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin 2 saat 48 dakika ile sosyal medya kullanımında Avrupa’nın birincisi olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde bakıldığında en çok sosyal medyada zaman geçiren ülke 3 saat 57 dakika ile Filipinler olduğu belirtiliyor. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer ülkeler ise 3 saat 39 dakika ile Brezilya, 3 saat 23 dakika ile de Endonezya olduğu görülüyor. Türkiye bu istatistiklerle Avrupa’da liderliği göğüslerken dünya genelinde sosyal medyada en fazla vakit geçiren 13. Ülke olarak kayıtlarda yerimizi alıyoruz. Kayıtlar incelendiğinde okumaya ve üretime düşkün ülkeler sosyal medya ile çok fazla uğraşmıyor." dedi.

Raporda dünya üzerinde 40 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında yer alan Japonlar günde sadece 48 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.

İHA

