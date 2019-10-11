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Türkiye Spor Yazarları Derneği Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), ödeme alamadığı için Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi. TSYD'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'500 BİN TL BORCU BULUNMAKTADIR'

"Haliç Üniversitesi imzalanan işbirliği çerçevesinde 7 yıldan bu yana eğitim faaliyetlerini TSYD Levent tesislerinde sürdürmektedir. Ne var ki el değiştiren ve özel bir firmaya satılan Haliç Üniversitesi o günden bu yana, öğrencilerden milyonlarca lira toplamasına rağmen, derneğimize para ödememektedir. Elektrik ve su borçlarını dahi vermeyen Haliç Üniversitesinin TSYD'ye yaklaşık 500 bin lira borcu bulunmaktadır.

LEVENT'TEN TAHLİYESİ İSTENDİ

Haliç Üniversitesi yetkilileri, parayı ödemeleri istendiğinde ise TSYD'nin avukatı önünde sayın Cumhurbaşkanına yakın oldukları imasında bulunmuşlar, üstü kapalı bir şekilde bizi tehdit etmişlerdir. Halbuki sayın Cumhurbaşkanına gerçekten yakın olsalardı, kendisinin adının kullanılmasından son derece rahatsız olduğunu çok iyi bilirlerdi. Haliç Üniversitesi yetkililerinin cüreti bununla da bitmemiş, TSYD'nin sahibi olduğu, tadilattaki spor salonunun kapısını kırdırmışlardır.
Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve bünyesinde yaklaşık 1700 gazeteciyi barındıran Türkiye Spor Yazarları Derneği bu yaşananlardan sonra her zaman yaptığı gibi yasal yollara başvurmuştur. Haliç Üniversitesi'nin borcunu ödemesi için icra takibi başlatmış, Levent'ten tahliyesini istemiştir. Spor salonunun kapısını kırdıranlardan da ayrıca şikayetçi olmuştur. Dağ kanunu bu ülke sınırları içinde geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarla yönetilmektedir."

Kaynak: İHA

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Haliç Üniversitesi tahliye Türkiye Spor Yazarları Derneği

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