Türkiye, STEM eğitimi alanında en iyi uygulama merkezi oluyor

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin kalitesini önemli ölçüde artırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan ‘STEM Eğitim Projesi’ Uluslararası Stem Eğitim Zirvesi kapsamında İstanbul’da tanıtıldı.

UNESCO, Mektebim ve INTED işbirliği ile gerçekleştirilen Proje, Türkiye’nin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini amaçlıyor. Türkiye’de eğitim sistemine yenilikler getirmek amacıyla başlatılan Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi’nde eğitim alanındaki gelişmelere dair konular değerlendirildi. Türkiye’de eğitimin kalitesini bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında geliştirmeyi amaçlayan STEM eğitim projesi ile Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

“Türkiye’nin ilk uluslararası STEM eğitim müfredatı”

STEM eğitim projesini Mektebim Okullarıyla birlikte hayata geçirmenin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak; “21. yüzyılda artık farklı bir dünya ile karşı karşıyayız. Bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerle şekillenmeye devam edecek bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bu noktada STEM eğitimi, öğrencilerin bu yeni çağa ayak uydurabilmeleri ve temel yetenekleri geliştirebilmeleri adına bütün ülkelerin eğitim politikası haline gelmiş durumda. Mektebim Okulları olarak, dünyadaki tüm ülkeler tarafından Eğitim, Bilim ve Kültür konularında standartları belirleyen çatı kuruluş olan UNESCO ile birlikte ülkemizin geleceğine önemli kazanımlar sağlayacak bu eğitim projesini ülkemize kazandırmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz” dedi.