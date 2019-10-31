"Türkiye su stresi altında bir ülkedir"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok araştıramaya göre, yakın bir gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir." dedi.

Dikmen, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Ağustos 2017'de başlatılan Seyhan ve Ceyhan havzaları kuraklık yönetim planlarının hazırlanması projesinin kapanışı dolayısıyla Adana'da bir otelde düzenlenen toplantıda, dünyada kullanılabilir su kaynaklarının hızla azaldığını belirtti.

Dünyada nehir ve göl gibi su kaynaklarının, toplam tatlı suyun yüzde 1'ini oluşturduğunu anlatan Dikmen, bunun da dengeli dağılmadığına işaret etti.

Türkiye'nin su potansiyeline değinen Dikmen, şunları söyledi:

"Ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bin 365 metreküptür. Nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2040 yılında bu miktarın bin 120 metreküplere kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok araştırmaya göre, yakın bir gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir."