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  4. Türkiye, Sudan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

Türkiye, Sudan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Ülkemiz, her zaman olduğu gibi, kardeş Sudan halkının yanında olmaya ve refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edecektir"

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, Türkiye'nin Sudan halkının refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı.

Sudan’ın içinden geçtiği tarihi süreci başarıyla tamamlayacağına olan inancın dile getirildiği paylaşımda, "Ülkemiz, her zaman olduğu gibi, kardeş Sudan halkının yanında olmaya ve refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı Sudan Bağımsızlık Günü tebrik

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