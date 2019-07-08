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Türkiye suni yollardan ardıç fidanı üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dünya ormancılığında bir ilke imza atarak suni yollardan üretilemeyen ardıç fidanlarını üretmeyi başardı.

Türkiye suni yollardan ardıç fidanı üretti

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dünya ormancılığında bir ilke imza atarak suni yollardan üretilemeyen ardıç fidanlarını üretmeyi başardı. Soğuğa ve kuraklığa dayanıklılıklarıyla bilinen ardıçlar, küresel ısınmanın yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandığı dünyada ülkemizin gelecekteki sigortası olacak.
Tüm dünyada yakın zamana kadar ardıç tohumlarının yalnızca ardıç kuşlarınca yenilerek dışkı yoluyla atıldığında çimlenebileceği, ardıç tohumlarını üretmede başka yol olmadığı düşünülüyordu. Ancak Orman Genel Müdürlüğü, Isparta Eğirdir’de bulunan fidanlığında yaptığı çalışmalar ile ardıç ormanlarının oluşmasında ardıç kuşlarının tekelini ortadan kaldırdı. Bir ilke imza atılarak suni yollardan ardıç fidanı üretildi.
Meşakkatli bir iş olan suni çimlendirme için her yıl kasım ve şubat ayları arasında orman köylüleri olgunlaşmış ardıç kozalaklarını toplayarak, fidanlıklarda açık hava koşullarında kurutuyor. Bazı işlemlerin ardından ham tohumlar elde ediliyor. Tuzlu su vasıtasıyla bu tohumların boş ve doluları belirlenerek, dolu olanları yüzde 5 ile 10’luk küllü suda 3 gün bekletiliyor. Her gün suyu değiştirilerek karıştırılan tohumlar eleklerde yıkanıp, bir ya da iki saat güneşte serilerek kurutuluyor. Daha sonra yüzde 5 ile 10’luk limon tuzu ve su karışımında bir gün bekletilen tohumlar, yüzdürme havuzunda tekrar yıkanıyor. Böylece tohumların çimlenme engeli gideriliyor. Daha sonra soğuk hava deposunda +4 derecede 45 ile 50 gün arasında katlamaya alınan tohumlar, çimlenmek üzere eylül ayının ilk haftası toprakla buluşturuluyor.

"Üretilen fidanlar Anadolumuzun topraklarında yeniden yeşeriyor”
Dünyada ilk kez bu zor sürecin ardından ardıç tohumların çimlenmesini Türk ormancılarının başardığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Bu işlemlerle 2011 yılından 2018 yılı sonuna kadar 25 milyon ardıç fidanı üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca yine aynı dönemde yaklaşık 30 ton ardıç tohumu ürettik. Üretilen fidanlar ise Anadolumuzun topraklarında yeniden yeşeriyor” dedi.

"Ardıçlar ülkemizin geleceği açısından sigorta görevi üstlenecek”
Ardıçların ülkemiz ormanlarının yüzde 3’ünü kapladığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Anadolu bozkırının umudu olan ardıçlar özellikleri bakımından oldukça faydalı ağaçlardır. Bilhassa ardıçlar, soğuğa ve kuraklığa karşı dayanıklılıkları sebebiyle iklim değişikliğinin kendini hissettirdiği dünyamızda ülkemizin geleceği açısından sigorta görevi üstlenecek” açıklamasını yaptı.
Bakan Pakdemirli, ardıçların ekstrem iklim koşullarına dayanıklı olmalarının yanında sık ibre yapıları ve besi değeri yüksek kozalakları ile yabanıl hayvanlara iyi bir sığınak ve besin maddesi sağladıklarını, yaygın kök sistemleri sayesinde erozyon ile mücadelede ülkemiz için son derece önemli bir tür olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye suni yollardan ardıç fidanı üretti

Türkiye suni yollardan ardıç fidanı üretti

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