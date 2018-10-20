"Türkiye, sürekli ileriye dönük hedefleri gözeten bir ülke"

ERZİNCAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Köklü bir medeniyetin varisi olan ülkemiz Türkiye, sürekli ileriye bakan, ileriye dönük hedefleri gözeten bir ülke. Mazlum milletlerin de örnek aldığı, milyonlarca insanın umut bağladığı bir ülkeyiz. Bu coğrafya, zor bir coğrafya." dedi.

Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, 2023'ün, Türkiye'nin yakın gelecekte ulaşmasını beklediği hedeflerinin tarihi olduğunu söyledi.

Bu tarih ortaya konulduğunda, uzak bir vade gibi gözüktüğünü aktaran Yıldırım, "Bugün, herkesin paylaştığı yakın bir vadeye ve hedefe dönüştü. Bu çalıştay da aslında bizim 2023 hedefleriyle örtüşen bir faaliyettir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, memleketi Erzincan'da böyle çalıştay düzenlenmesinden dolayı ilgililere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Erzincan acıları da kıymeti de bilir. Erzincan depremlerden, afetlerden çok çekmiştir. Bu acılar Erzincan insanını olgunlaştırmıştır. Erzincan insanını 'Bir avuç buğday, bir kor ateşin içine atarsınız yanar, kül olur ama ses çıkmaz' diye tanımlarlar. Bir de Karadeniz insanı vardır. Onlar da mısıra benzer. Onları ateşe atarsınız 5 dakika sonra çatır çatır ses çıkar. Coğrafya ve iklim, yaşadığınız zorluklar insanların tabiatına da fıtratına da şekil verir. Köklü bir medeniyetin varisi olan ülkemiz Türkiye, sürekli ileriye bakan, ileriye dönük hedefleri gözeten bir ülke. Mazlum milletlerin de örnek aldığı, milyonlarca insanın umut bağladığı bir ülkeyiz. Bu coğrafya, zor bir coğrafya. İbn-i Haldun'un dediği gibi 'Coğrafya bir kader'. O halde bu coğrafyada bizim çok büyük sorumluluğumuz var."