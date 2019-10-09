Türkiye Suriye'de operasyona başladı! Dış basın nasıl gördü?

Hangi medya kuruluşu operasyonu manşetini nasıl taşıdı?
BBC
Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine yönelik, Türk ordusu ve kürt öncülüğündeki kuvvetleri direkt çatışmaya sokacak operasyona başladı. Operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.
REUTERS
Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini kaynak göstererek "Suriye'ye operasyon başladı" başlığı ile duyurdu. Reuters Türk yetkililere dayandırdığı haberinde harekatın öncelikle hava saldırısı ile başladığını ve top atışları ile karadan devam edeceğini duyurdu.
THE ASSOCIATED PRESS
The Associated Press de "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yönelik hava saldırısının başladığını
Twitter'dan duyurdu" dedi.
AGENCE FRANCE-PRESSE
AFP ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden Suriye'ye operasyonun başladığını duyurdu" dedi.
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