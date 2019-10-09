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Türkiye Suriye'de operasyona başladı! Dış basın nasıl gördü?

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' dünya basınında büyük yankı buldu.

Hangi medya kuruluşu operasyonu manşetini nasıl taşıdı?

BBC

Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine yönelik, Türk ordusu ve kürt öncülüğündeki kuvvetleri direkt çatışmaya sokacak operasyona başladı. Operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

REUTERS

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini kaynak göstererek "Suriye'ye operasyon başladı" başlığı ile duyurdu. Reuters Türk yetkililere dayandırdığı haberinde harekatın öncelikle hava saldırısı ile başladığını ve top atışları ile karadan devam edeceğini duyurdu.

THE ASSOCIATED PRESS

The Associated Press de "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yönelik hava saldırısının başladığını
Twitter'dan duyurdu" dedi.

AGENCE FRANCE-PRESSE

AFP ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden Suriye'ye operasyonun başladığını duyurdu" dedi.

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladıErdoğan: Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladı
Suriye'ye Harekat BaşladıSuriye'ye Harekat Başladı
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Suriye operasyon dış basın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
türkiye ile oyun olmaz pkk işid kime usaklık ediyorsunuz insan gibi insanların içinde yaşamayı ögretecegiz
ben bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum türkiye için zatan boş yerleri bombalıyoruz gibi ekonominin bu durgunluk zamanında masraf pek iyi olmadı ama en azından suriyelileri gönderecekler görecegiz bakalım ne kadarı gidecek
bağıra bağıra gittik.. gerek yoktu.. bir gece ansızın gidecektik.. Allah askerlerimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun.. dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz kalmadı..
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