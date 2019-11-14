HABER

Türkiye, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin öldürülmesini telin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir" - "Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz"

Türkiye'nin, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı terör saldırısını en güçlü şekilde telin ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bölgede faaliyet gösteren ve Hristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin olağan şüpheliler olduğuna işaret edilen açıklamada, "Suriye'den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir." ifadesi kullanıldı.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
Liseli Sedat'ın organları umut olduLiseli Sedat'ın organları umut oldu
Liseli Sedat'ın organları umut olduLiseli Sedat'ın organları umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı din görevlisi Ermeni PYD/PKK Suriye terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Bakanlık açıkladı! Rusya ile devriye açıklaması

MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının evinin önündeki Suriyeli mendilci kayıplara karıştı

Bir yıl boyunca evinin öündeydi! Sırra kadem bastı

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.