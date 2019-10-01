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TÜRKİYE-SURİYE SINIRINA YÜKSEK GÜVENLİKLİ PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL ÇEKİLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Hatay'da, Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.

Hatay'da, Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.

Kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığında olan beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor.
Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve 2 metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor. Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise 3 sıra jiletli tel çekiliyor. Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

ALTINÖZÜ’NDEKİ SINIR HATTINDA ÇALIŞMA TAMAMLANDI
Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde, 6 ay önce başlayan çalışma tamamlandı. Hacıpaşa Mahallesi’nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi. Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.

Görüntü Dökümü
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-Sınırda yapılan çalışmadaki duvar ve teller
-Duvarların imalatı
-Betonların hazırlanması
-Tırlara yüklenmesi
-Tırın hareket etmesi
-Detay
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(HATAY), (DHA)

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