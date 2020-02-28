Türkiye-Suriye sınırında derin sessizlik

Zaman zaman askeri araç ve ambulansların Türkiye’ye giriş yaptığı sınır kapısından, 2 kilometre ötede bulunan tampon bölgeye insani yardım ve inşaat malzemesi sevkiyatı yapılıyor. Suriye tarafında kurulan tampon bölgeye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı, buradan da muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bağlı Bab El Hava Sınır Kapısı’na bağlanıyor. Tampon bölgeden gelen kamyon şoförleri, herhangi bir mülteci yoğunluğu olmadığını söylüyor. Dünya medyasından çok sayıda gazeteci de gelişmeleri Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan takip ediyor.

Yaşamını yitiren askerlerin cenazeleri otopsilerinin yapılmasının ardından memleketlerine gönderilecek.Suriye’nin İdlib şehrinin güneyinde, Perşembe günü saat 19:30 sıralarında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 askerin yaşamını yitirmesinin ardından cenazelerin ve yaralı askerlerin tahliye edildiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı. Tahliyelerin ardından sınır kapısı bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Cenaze töreni düzenlenmeyecek

Saldırıda yaralanan askerlerin tedavileri Reyhanlı ve Hatay’da devam ederken bazı yaralı askerlerin de GATA’ya sevk edildiği öğrenildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıda yaşamını yitiren 33 askerin otopsi işlemleri de devam ediyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevlendirdiği savcıların gözetiminde yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yaşamını yitiren askerler memleketlerine gönderilecek. Hatay Valiliği, şehit cenazelerinin basına kapalı bir şekilde hastanelerden memleketlerine uğurlanacağını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki askeri nakliye uçağı da cenazelerin memleketlerine götürülmesi için Hatay Havaalanı’nda hazır bekletiliyor.

Milli Savunma Bakanı operasyonu yönetiyor

İdlib’de düzenlenen saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları da dün gece Hatay’a geldi. Bakan Akar geceden beri sınırda kurulan harekat merkezinde operasyonu yönetti ve hastanedeki yaralıları ziyaret etti.