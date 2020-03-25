Türkiye-Suriye sınırında gergin bekleyiş

Sınırda gergin bekleyiş sürerken TSK’nın sınır ötesinde sürdürdüğü operasyonlar dün de devam etti.İdlib'deki saldırının ardından Türkiye-Suriye sınırında başlayan gergin bekleyiş sürüyor. Türkiye'nin, rejim güçlerinin İdlib çatışmasızlık bölgesi dışına çekilmesi için verdiği süre dün gece sona erdi. Rusya ve Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi için mutabakata vardığına yönelik açıklamanın ardından gözler yeniden Suriye sınırına çevrildi. Bölgedeki uzmanlar bundan sonra tansiyonun düşürüleceği ve sorunların diplomatik kanallarla çözülebileceği görüşünün ağır bastığını düşünüyor. Reyhanlı'dan saldırıya tepki Suriye sınırının en hareketli bölgesi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise askeri hareketlilik devam ediyor. Günlük hayatın normal seyrinde devam ettiği Reyhanlı'da dün gün içinde yoğun askeri hareketlilik göze çarptı. İdlib'deki saldırıdan sonra ilçedeki birçok ev ve işyerine Türk bayrakları asılmış durumda. Saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını söyleyen insanlar, artık bu krizin bir şekilde sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Reyhanlı'da yaşayan ve ismini söylemek istemeyen bir vatandaş, ölen askerlerin kendi çocukları olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu savaştan olumsuz etkilenmesini istemediklerini, bu nedenle de sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söylüyor.

Cilvegözü'nde cenaze araçları ve ambulans hareketliliği Gerginliğin başladığı günden beri hareketliliğin en yoğun yaşandığı yer, Türkiye'nin İdlib ile bağlantısını sağlayan Cilvegözü Sınır Kapısı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 9 kilometre mesafede bulunan sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başlıyor. Dünya medyasının gelişmeleri takip ettiği Cilvegözü'nde dün cenaze aracı ve ambulans hareketliliği yaşandı. Sık sık ambulansların giriş çıkış yaptığı kapıdan, 5 tane cenaze aracı da Türkiye'ye girdi. Türkiye'ye gelen ambulansların çatışmalarda yaralananları getirdiği öğrenildi. "İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor” Türkiye'de yaşayan ve valilikten izin kâğıdı alan Suriyeliler de Cilvegözü'nü kullanarak Suriye'ye gidip gelebiliyor. Günlük ticaret yapmak için Suriye'ye gidip, gelen sivillerden biri de Ahmed Mustafa. Mustafa, İdlib'den çıktıktan sonra yaklaşık 50 kilometrelik yolu katederek Bab El Hava Sınır Kapısı'na geliyor. Muhaliflerin kontrolündeki gümrükten geçen Mustafa, burada taksiye binerek 2 kilometrelik tampon bölgeden geçip, Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşıyor. Cilvegözü sınırından elinde valizlerle ve yürüyerek Türkiye'ye giren Mustafa, İdlib'den getirdiği çay ve sigara gibi malzemeleri Reyhanlı ve Hatay'da satarak geçimini sağlıyor. Suriye'de durumun gün geçtikçe kötüleştiğini söyleyen Mustafa, İdlib'de insanlık dramı yaşandığını belirtiyor. Sınırın öbür tarafında hayatın çok zor olduğunu söyleyen Mustafa, "Halk, rejim güçlerinin yeniden geri geleceği korkusunu yaşıyor. Şu anda çatışmalar devam ediyor. İmkanı olanlar Türkiye sınırına doğru kaçıyor. Ancak Türkiye sınırındaki Atme Kampı da dolduğu için nereye gideceklerini bilmiyorlar. İnsanlar çok huzursuz ve korkuyorlar. Bu nedenle sınırın öbür tarafından boş bir ağaç bulup, onun altında yaşayanlar bile var” diyor.