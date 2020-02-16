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Türkiye-Suriye Sınırında Patlama

16.02.2020 21:02 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde, Türkiye sınırı yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Türkiye-Suriye Sınırında Patlama

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde, Türkiye sınırı yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kayıpları olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonla Ekim ayında bölge YPG’den alınmıştı.

Ekim ayından bu yana bölgede bombalı saldırılar düzenleniyor. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Halep’in çoğunda kontrol Şam’da

Suriye devlet medyası askerlerin Halep’te muhaliflerin kontrolündeki bölgenin tamamına yakınında kontrolü sağladığını belirtti.

Rus savaş uçaklarının Suriye güçlerine yoğun destek verdiği belirtildi.

Çavuşoğlu’ndan Rusya’ya çağrı

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Münih Güvenlik Konferansı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Lavrov’a İdlib’e yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu bölgede ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı, Türk ve Rus yetkililerin konuyu haftanın ilk gününde Moskova’da yeniden görüşeceklerini söyledi.

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