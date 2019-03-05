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Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye-Suriye sınırındaki El Bab'ta patlama oldu, yaralılar var.

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü IŞİD'den temizlenen El Bab'ta bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu yaralananların olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
El Bab patlama Suriye Türkiye sınır

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