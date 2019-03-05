Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Suriye'de F\u0131rat Kalkan\u0131 Harekat\u0131'yla ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc I\u015e\u0130D'den temizlenen El Bab'ta bomba y\u00fckl\u00fc bir motosikletin patlat\u0131lmas\u0131 sonucu yaralananlar\u0131n oldu\u011fu belirtildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... Her y\u0131l bunu yap\u0131yorlar! K\u0131\u015f ay\u0131 biter bitmez d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131p...Ayvac\u0131k'ta 116 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131Avukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemi
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