Türkiye-Suriye Sınırında Yaşam Savaşı

Türkiye-Suriye sınırından 40 km uzakta çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler zor koşullar altında yaşam savaşı veriyor.

Bu çadır kampta yaşayanlar Rusya ve Suriye savaş uçaklarının saldırıları sonrası İdlib ve Suriye’nin diğer kuzeybatı kentlerindeki evlerini terk edenler.

Zorlu kış koşullarında, temel hizmetlerden yoksun yaşıyorlar.

Üstelik yağış olduğunda kampta oluşan çamur hayatı daha da zorlaştırıyor.

Çocuklar çamur içinde çocukluklarını yaşamaya çalışıyor.

Maarat Al Numan’dan bölgeye gelen Um Wajıd, ”Dışarda hava çok soğuk. Akşamları hiç sıcak hissetmiyoruz. Çamur nedeniyle kimse yürüyemiyor ve ben de dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıkan yaşlı bir kadın bir yerini kırabilir. Bizim koşullarımız bunlar. Hem Allah’tan hem sizlerden yardım bekliyoruz” diyor.

İdlib’in kırsalından çadır kampa gelen bir diğer Suriyeli de, “Her yer çamur. Çocukları ısıtmak için zeytin yaprakları topluyoruz. 12 çocuğum var. Suyu buraya getirmek için omuzumda taşıyorum. Ekmeğimiz yok. Çamurun ortasında yaşayan 12 aile var. Durum son derece trajik” ifadelerini kullanıyor.