Türkiye: Suriye'de askeri konvoyumuz vuruldu

Suriye, konvoyun "teröristlere" silah taşıdığını öne sürmüştü.Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib vilayetindeki gözlem noktasına giden bir Türk askeri konvoyuna hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıyı kınayan bakanlık, olayda üç sivilin öldüğünü ve 12 sivilin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu konvoyun, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda yapılan mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle risk altında olan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "İkmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30'da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55'te bir hava saldırısı düzenlenmiştir" denildi.