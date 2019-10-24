“Türkiye Suriye’de de barışın garantörü olmayı hedefliyor”

İSTANBUL, (DHA)- Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından, Çin'in başkenti Pekin’de 9'uncusu düzenlenen Xiangshan Forum'da, Barış Pınarı Harekatı'nın nedenlerini anlatan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Salim Savaş Biçer “Türkiye müdahil olduğu her uluslararası durumda olduğu gibi Suriye’de de barışın garantörü olmayı hedefliyor” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından, Çin'in başkenti Pekin’de 20-22 Ekim tarihlerinde 9’uncusu düzenlenen Xiangshan Forum'da bu yıl 'Asya-Pasifik'te Uluslararası Düzenin Korunması ve Barışı Teşvik Etmek' başlığı altında büyük güçlerin ilişkileri, küçük ve orta ölçekli ülkelerin çıkarları, deniz güvenliği, yapay zeka ve uluslararası güvenlik konuları 76 ülkeden 530'un üzerinde delegenin katılımıyla tartışıldı.

Eş zamanlı özel oturumlarla iki gün süren programda, uluslararası diyalog, bölgesel güvenlik ve dünya barışı gibi konular ele alındı. Forumda konuşmacı olarak yer alan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Salim Savaş Biçer, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde uluslararası anlaşmalara dayanarak gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin bilgi verdi.