Türkiye: ‘Suriye’de En Büyük Tehdit PYD-YPG’

MGK bildirisinde, son aylarda sıklıkla tekrarlandığı üzere ABD başta olmak üzere Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği yapılara bazı ülkelerce sağlanan desteğe tepki vardı. Bildiride, “Bazı ülkeler tarafından proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’nın Suriye kolu PKK/PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki MGK toplantısı 5 saat sürdü. MGK toplantısı sonrasında altı maddelik yazılı bildiri yayımlandı. Bildiride, “Türkiye’nin terör örgütleri olarak FETÖ/PDY (Paralel Devlet Yapısı), PKK ve Suriye kolu PYD-YPG ile DEAŞ (IŞİD) mücadelesini kesintisiz ve kararlılıkla sürdüreceğine” vurgu yapıldı.

Bildiride, Suriye’de siyasi çözümünün önündeki engel olarak da ABD’nin askeri, lojistik ve maddi destek verdiği PYD-YPG yapılanması gösterildi. Bu konuda bildiride, “Türkiye’nin, baştan beri Suriye’nin toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinden yana olduğuna, barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek, siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir. Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYD-YPG’nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edilmiştir” denildi.

Bildiride, Suriye konusunda İstanbul’da Fransa, Almanya ve Rusya’nın katılımıyla düzenlenen dörtlü zirve toplantısı da hatırlatılarak, İdlib’te kalıcı ateşkes sağlanması için tedbirlerin konuşulduğu açıklandı. Bildiride, Suriye’de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde bir an önce Anayasa Komitesi oluşturulması gerektiği de belirtilerek, ilgili taraflara makul ve süratli davranma çağrısı da yapıldı.