Türkiye Suriye'de fakülte kuruyor

Türkiye Gaziantep Üniversitesi'nde bağlı olarak Suriye'nin kuzey batısında bulunan El Bab, Azez ve Afrin kentlerinde fakülte kuracağını açıkladı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de El-Bab'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kurulacak.

Ankara Suriye'nin kuzeybatısında daha önce hastane inşa etmiş, okulları tamir etmiş ve personele eğitim vermişti. Türk basınında yer alan haberlere göre Türkiye bu bölgede 7 bin kişiye iş imkanı yaratacak bir sanayi bölgesi kurmayı planlıyor. Gaziantep Üniversitesi daha önce Cerablus'ta meslek okulu açmıştı.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri

Türkiye sınırını korumak için bu bölgeye, son üç yılda iki kez operasyon düzenledi. Operasyonlarda, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirilen ve Washington'ın destek verdiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) bel kemiği Kürt milis gücü YPG ve IŞİD hedef alındı.