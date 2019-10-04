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Türkiye Suriye'de fakülte kuruyor

04.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziantep Üniversitesi'nde bağlı olarak Suriye'nin El Bab, Azez ve Afrin kentlerinde fakülte kuracağını açıkladı.

Türkiye Suriye'de fakülte kuruyor

Türkiye Gaziantep Üniversitesi'nde bağlı olarak Suriye'nin kuzey batısında bulunan El Bab, Azez ve Afrin kentlerinde fakülte kuracağını açıkladı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de El-Bab'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kurulacak.

Ankara Suriye'nin kuzeybatısında daha önce hastane inşa etmiş, okulları tamir etmiş ve personele eğitim vermişti. Türk basınında yer alan haberlere göre Türkiye bu bölgede 7 bin kişiye iş imkanı yaratacak bir sanayi bölgesi kurmayı planlıyor. Gaziantep Üniversitesi daha önce Cerablus'ta meslek okulu açmıştı.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri

Türkiye sınırını korumak için bu bölgeye, son üç yılda iki kez operasyon düzenledi. Operasyonlarda, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirilen ve Washington'ın destek verdiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) bel kemiği Kürt milis gücü YPG ve IŞİD hedef alındı.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde YPG unsurlarının bulunduğu Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturulması için geçen Ağustos ayında mutabakata varmıştı.

Ancak Türk hükümeti bu bölgenin oluşturulması konusunda ABD'nin Ankara'yı oyaladığını belirterek tek taraflı hareket etme sinyali veriyor. Güneyinde bir "terör koridoru" kurulmasına izin vermeyeceğini belirten Türkiye, aksi taktirde askeri operasyon tehdidinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacıyı, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgeye yerleştirmek istiyor. TRT Haber Ankara'nın bu bölgede 151 milyar Türk Lirası harcayarak 1 milyon kişilik bir inşaat projesi planladığını duyurmuştu.

DW,Reuters/ SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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