HABER

"Türkiye, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye, başta Astana Süreci olmak üzere Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde yer almaktadır" - "Türkiye olarak, NATO'daki müttefiklerimizi terör örgütüne karşı yanımızda görmeyi beklerken bazı müttefiklerimizin terör örgütünün yanında yer aldığını görmekten dolayı hayret içindeyiz. NATO müttefiklerimize soruyoruz: Müttefikiniz Türkiye midir yoksa PKK terör örgütü müdür?"

BELGRAD (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin başta Astana Süreci olmak üzere Suriye'de kalıcı barışın sağlanması amacıyla her türlü girişimin içinde yer aldığını söyledi.

Şentop ve beraberindeki heyet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli Arap, Kürt ve Türkmen olmak üzere 4 milyonu aşkın kişiyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Şentop, harekatın tek amacının Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız ve kontrolsüz bölgelerden Türkiye'ye yönelen terör tehdidini önlemek olduğunu vurguladı.

Şentop, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, başta Astana Süreci olmak üzere Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suriye ile sınırındaki toprakların bir kısmında Suriye'nin kontrolünün bulunmadığına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kontrolsüz durumdan istifa eden bazı terör örgütleri, Türkiye'ye dönük silahlı ve terör eylemleri olacak şekilde bir yapılanma içine girmişlerdir. Son bir yılda Suriye PKK'sı olan terör örgütü PYD-YPG tarafından Türkiye sınırları içinde 100'den fazla terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Türkiye, terör örgütlerinin bertaraf edilmesi için bugüne kadar askeri seçenek dışında her türlü yolu samimiyetle ve sabırla denemiş ama Suriye PKK'sı olan PYD-YPG isimli terör örgütünün sınır ötesindeki yapılanması bertaraf edilememiştir."

- "Müttefikiniz Türkiye mi yoksa PKK terör örgütü mü?"

Şentop, terörün küresel tehdit olduğunu belirterek, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK/PYD-YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerinden yönelen tehditlerin ortadan kaldırılması için çabalarını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Birçok ülkenin terörle mücadele noktasında yaptığı eleştirileri "akılcı, hukuki ve samimi bulmadığını" söyleyen Şentop, "Kendilerine zarar veren terör örgütleriyle mücadele eden ama Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine arka çıkan bazı ülkeleri teşhir etmekten de kaçınmayacağız." dedi.

DEAŞ'ın birçok ülke için olduğu gibi, Türkiye için de kanlı bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"PKK ve onun uzantısı Suriye PKK'sı olan PYD-YPG de DEAŞ gibi kanlı bir terör örgütüdür. Biz Türkiye olarak, NATO'daki müttefiklerimizi terör örgütüne karşı yanımızda görmeyi beklerken bazı müttefiklerimizin terör örgütünün yanında yer aldığını görmekten dolayı hayret içindeyiz. NATO müttefiklerimize soruyoruz: Müttefikiniz Türkiye midir yoksa PKK terör örgütü müdür?"

Sırbistan'ın ev sahipliğinde devam eden PAB 141. Genel Kurul Toplantısı'na 150 ülkenin meclis temsilcileri katılıyor.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2)Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2)
Çorum Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek deklarasyonuÇorum Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek deklarasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop sırbistan TBMM Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem sunumu yaptı: 7,5 büyüklüğündeki depremde binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, yolların yüzde 30’u kapanacak

İmamoğlu, İBB Meclisi'nde deprem sunumu yaptı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı! 'Sol bacağımdan yaralandım, yanımıza bir araç geldi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.