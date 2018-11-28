Türkiye: Suriye'de meşru müdafaa hakkı kullanılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararda, Türkiye'nin Suriye'de meşru müdafaa hakkını kullanacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanan ve yaklaşık beş saat süren MGK toplantısında Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik kararlar dikkat çekti.

Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinde, "Siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir. Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edilmiştir" vurgusu yer aldı.

Türkiye, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyindeki PYD'yi ve onun silahlı unsuru YPG'yi terör örgüt olarak görüyor. YPG, IŞİD'e karşı ABD desteğiyle oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ana omurgasını oluşturuyor. Çoğunluğunu Kürt milislerin oluşturduğu SDG, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusunda geniş bir alanı kontrol ediyor. Türkiye bu unsurları ulusal güvenliğine tehlike olarak görüyor. Daha önce Afrin'e operasyon düzenleyen ve bu kenti PYD'nin kontrolünden alan Türkiye, bölgedeki PYD varlığıyla ilgili olarak Washington yönetimiyle uzlaşma sağlayamıyor.