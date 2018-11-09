"Türkiye, Suriyeli kardeşlerine gönlünü açtı"

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANİN - Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, 3,5 milyondan fazla Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını anımsatarak, "Türkiye, Suriyeli kardeşlerine kapılarını açtı, gönlünü açtı." dedi. Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI SEE) 37. Bölgesel Toplantısı'na katılan Palakoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. AFAD'ın ana amacının afetlerle ilgili hazırlıklar yapmak, sonrasında ise afet ve acil durumlarla ilgili müdahalede bulunmak ve iyileştirme faaliyetleri yürütmek olduğunu kaydeden Palakoğlu, AFAD'ın faaliyetlerini, tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde yürüttüğünü aktardı. Dünyanın birçok ülkesinde benimsenen afet yönetim sisteminin, AFAD'ın kurulmasıyla Türkiye'de de benimsendiğini söyleyen Palakoğlu, buradaki en önemli amacın bir afete müdahale etmek kadar, afet risklerinin belirlenmesi, ilgili hazırlıkların yapılması, afetlerin mümkün mertebe önlenmesi ve afetin yaşanması durumunda da en az can ve mal kaybıyla atlatılması olduğunu ifade etti.

Palakoğlu, AFAD'ın kurulduğu günden beri tüm kurumlarla Türkiye'nin afet müdahale planını oluşturduğunu ve afet risklerinin azaltılması ile ilgili ciddi çalışmalar yaptığını dile getirdi. Saraybosna'da 6-7 Kasım'da düzenlenen DPPI SEE 37. Bölgesel Toplantısı'nın önemine işaret eden Palakoğlu, 2000'de kurulan DPPI SEE'nin bölgedeki 10 ülkeyi kapsadığını aktardı. Türkiye'nin bu girişime 2008'de dahil olduğunu ve ilk günden itibaren yoğun bir şekilde katkı vermeye gayret ettiğini vurgulayan Palakoğlu, Türkiye'nin 2018'de girişimin dönem başkanlığını yürütmesinin de önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi. - "Avrupa'da mülteci olan Suriyelilerin durumu çok daha sıkıntılı" Suriye'deki savaşın ardından yaşanan mülteci meselesine de değinen Palakoğlu, "Türkiye, Suriyeli kardeşlerine kapılarını açtı, gönlünü açtı. Onların bu haline seyirci kalmadı. Devletimiz, hükümetimiz ve tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü imkanlarını seferber etti. Biz de AFAD olarak ülkemizde yaşayan 3,5 milyon Suriyeli mülteciye, başta barınma ve beslenme ihtiyacı olmak üzere, eğitim ve sağlık konularında çok ciddi destekler verdik ve bu desteklerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamp ve barınma merkezlerinin mart ayında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devredildiğini anımsatan Palakoğlu, "Şu anda onlar Türkiye'de kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerle ilgilenmeye devam ediyorlar, ama bizim de AFAD olarak hem kamplarda hem de Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyelilere desteklerimiz devam ediyor." dedi. "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatları bölgelerinde de AFAD olarak faaliyetler yürüttüklerini aktaran Palakoğlu, "AFAD, sınırın öbür tarafındaki El Bab'da, Çobanbey'de, Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de ve İdlib'de çalışmalarını ve faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. O bölgede yaşayan ve mülteci durumunda olan Suriyelilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları, AFAD aracılığıyla yapılıyor. Çobanbey'de büyük bir lojistik depomuz var. Gelen bütün yardımlar ve AFAD'ın imkanları orada toplanıyor, planlanıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde bu yardımlar dağıtılmaya devam ediyor." şeklinde konuştu. Palakoğlu, Türkiye'nin Suriyelilere ilk günden beri kendi vatandaşı gibi sahip çıktığını vurgulayarak, "Türkiye, uluslararası standartların çok daha üstünde her türlü imkanı bu insanlara verdi. Ama bildiğimiz kadarıyla Avrupa'da mülteci durumunda olan Suriyelilerin şu andaki durumları çok daha sıkıntılı." ifadelerini kullandı.