‘Türkiye Suriyeli Muhalif Savaşçıları Libya’ya Gönderebilir’ 

Yetkililer, “Bu yönde bir adım atılması konusunda bir eğilim var” ifadesini kullandı, ancak henüz kaç savaşçının gönderilebileceği konusunda bir karara varılmadığını söyledi.

Reuters’a konuşan ve adlarını vermeyen iki üst düzey Türk hükümeti yetkilisi ve iki güvenlik yetkilisi, Türkiye’nin henüz Libya’ya Suriyeli muhalif savaşçı göndermediğini ancak bu konuda “değerlendirmelerin ve toplantıların yapıldığını” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkezi Trablus’ta bulunan ve uluslararası toplum tarafından meşru yönetim olarak tanınan Fayez El Serraj yönetiminin, ülkenin doğusunda Tobruk merkezli General Hafter’a bağlı güçlere karşı üstünlük sağlamak amacıyla resmi destek talebini iletmesi üzerine Libya’ya asker gönderileceğini söylemişti.

Reuters’a konuşan dört üst düzey Türk kaynak, Türkiye’nin Libya’da uluslararası toplumun meşru yönetim olarak gördüğü Trablus merkezli hükümete askeri destek planı kapsamında, Suriyeli muhalif savaşçıların Libya’ya gönderilmesi seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Libya’daki Serraj hükümeti, hafta sonu sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği Suriyeli savaşçıları gösterdiği iddia edilen görüntüyü yalanlamış, görüntülerin Suriye’nin İdlib bölgesinde çekildiğini belirtmişti. Ancak merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye yanlısı 300 Suriyeli savaşçının Libya’ya nakledildiğini, bir kısmının da Türkiye’deki kamplarda eğitim gördüğünü iddia ettti.

Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’ün desteklediği General Hafter’a bağlı güçler başkent Trablus’a henüz ulaşabilmiş değil. Ancak son dönemde Rusya ve Sudan’dan Libya’ya giden savaşçıların yanı sıra BAE’nin gönderdiği drone desteğiyle, sahada küçük çaplı kazanımlar elde etmiş durumda.

Türkiye destekli Suriyeli muhalif savaşçılar, Türkiye’nin Ekim ayında Suriye’nin kuzey doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında sahada çatışan öncü gruplardı. Suriye’de Beşar Esat’a karşı olan Ankara, İdlib’deki muhalif güçlere de destek veriyor.

“Suriyeli savaşçıların deneyiminin kullanılması olasılığı var”

Reuters’a konuşan Türk güvenlik yetkililerinden biri, “Ordunun Türkiye sınırları dışındaki tecrübesi Libya’da çok yarar sağlayacak. Ancak Suriyeli savaşçıların deneyiminin de kullanılması olasılığı var. Meclis’in yetki veren tezkereyi kabul etmesi halinde, bu yönde bir adım atılabilir” dedi.

Türkiye, Libya hükümetiyle geçtiğimiz ay biri güvenlik ve askeri alanda işbirliği diğeri de Doğu Akdeniz’de sınır yetki alanlarına ilişkin olmak üzere iki mutabakat zaptı imzalamıştı. Geçtiğimiz hafta Tunus lideriyle Libya krizini görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Meclis’e gönderilecek Libya tezkeresinin metninde, Haftar’ın ordusunun Libya’daki Türk şirketlerini ve Akdeniz’deki Türk gemilerini tehdit ettiği belitiliyor ve Hafter’e bağlı güçlerin saldırlarının durdurulmaması halinde bölgede Türkiye’nin çıkarlarının olumsuz etkileneceği uyarısı yapılıyor.

Türkiye geçtiğimiz yıl Libya’ya mücevher, mobilya ve kümes hayvanları dahil olmak üzere 1,5 milyar dolarlık mal ihraç etmişti. Bu rakam, Türkiye’nin önemli bir kısmını metal ithalatının oluşturduğu Libya’dan toplam ithalatının dört katından fazlası.

Türk inşaat şirketleri Ustay Yapı, Tekfen ve Guris İnşaat, Türkiye-Libya İş Konseyi’nin yönetim kurulunda yer alan firmalar. Bu da Türk inşaat sektörünün bölgeye yönelik ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

