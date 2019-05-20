"Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda büyük iş başardı"

BMMYK Türkiye Yardımcı Temsilcisi Garelli, 8. yılına giren Suriye savaşının hem Suriye hem de komşu ülkeleri ciddi ölçüde etkilediğini belirtti.

Ankara'da bir otelde yapılan toplantının açılış konuşmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, BMMYK Türkiye Yardımcı Temsilcisi Jean-Marie Garelli, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç yaptı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde yürütülen "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Olan Suriyelilerin Türkçe Dil Öğrenimine ve Mesleki Eğitime Erişiminin Artırılması" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Vinals, "Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı bulunmaktadır ve bu da dünyadaki en yüksek rakamlardan biridir. Şunu söylemeliyim ki, Türkiye bu noktada uluslararası toplumun gurur kaynağıdır. Türkiye'nin yaptığı işler gerçekten etkileyici." dedi.

BM ve STK'ların amacının projelerle Türkiye'nin bölgedeki konumunu desteklemek olduğuna işaret eden Garelli, "Mültecilerin Türkiye sınırları içinde daha anlamlı bir hayat yaşamaları için çalışmalarımızı genişletiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin mülteciler hususunda çok önemli kaynaklarını kullandığını söyleyen Vinals, "Türkiye mülteciler konusundaki cömertliğini sadece maddi kaynaklarıyla göstermiyor. Türkiye’de eğitim ve sağlık konusunda da geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Suriyelilerin Türkiye'nin iş gücü piyasasına katılması için birtakım sorunların devam ettiğinin altını çizen Vinals, dilin burada büyük engellerden biri olduğunu ve bu gibi projelerle bu sorunun da aşılabileceğini kaydetti.

Vinals, Suriyelilerin de iş gücü piyasasına katılmak için kendi becerilerini geliştirmeye çalıştıklarının altını çizerek, onların iş gücü piyasasına erişiminin kendi kendine yetebilen ve daha dirençli bir toplum olmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Suriyelerin sorunlarının sadece geçim kaynaklarıyla alakalı olmadığını ifade eden Vinals, onların hizmetlere erişiminde kültürel olarak köprülerin kurulması ve bu sayede sosyal gerilimin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Proje, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Türkçe öğrenmesi kapsamında 7 bin yetişkine Türkçe öğretilmesi ve bin kişiye de istihdam sağlamak amacıyla Ankara, Kayseri, Konya ve Bursa'da yürütülecek.

