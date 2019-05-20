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"Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda büyük iş başardı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

"Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Olan Suriyelilerin Türkçe Dil Öğrenimine ve Mesleki Eğitime Erişiminin Artırılması" projesinin açılışı yapıldı - BMMYK Türkiye Yardımcı Temsilcisi Jean-Marie Garelli: - "Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda büyük iş başarmıştır. Mültecilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecektir" - AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals: - "Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı bulunmaktadır ve bu da dünyadaki en yüksek rakamlardan biridir. Türkiye'nin yaptığı işler gerçekten etkileyici"

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde yürütülen "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Olan Suriyelilerin Türkçe Dil Öğrenimine ve Mesleki Eğitime Erişiminin Artırılması" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde yapılan toplantının açılış konuşmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, BMMYK Türkiye Yardımcı Temsilcisi Jean-Marie Garelli, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç yaptı.

BMMYK Türkiye Yardımcı Temsilcisi Garelli, 8. yılına giren Suriye savaşının hem Suriye hem de komşu ülkeleri ciddi ölçüde etkilediğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 3,6 milyon mültecinin misafir edildiğine dikkati çeken Garelli, Suriyelilerin sağlık, eğitim ve sosyal koruma konularında eşit fırsatlara ulaşmalarını istediklerini vurguladı.

- "Türkiye büyük iş başarmıştır"

Garelli, Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki politikalarının örnek alınması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda büyük iş başarmıştır. Mültecilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecektir." dedi.

BM ve STK'ların amacının projelerle Türkiye'nin bölgedeki konumunu desteklemek olduğuna işaret eden Garelli, "Mültecilerin Türkiye sınırları içinde daha anlamlı bir hayat yaşamaları için çalışmalarımızı genişletiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşayan mültecilerin Türkçe öğrenmesinin sosyal hayata katılım konusunda önemli olduğuna değinen Garelli, bu projenin ev sahibi toplum ile ülkede geçici korumayla yaşayanların etkileşimini artıracağını belirtti.

- "Türkiye'nin yaptığı işler etkileyici"

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vinals da projenin Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kendilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Vinals, "Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı bulunmaktadır ve bu da dünyadaki en yüksek rakamlardan biridir. Şunu söylemeliyim ki, Türkiye bu noktada uluslararası toplumun gurur kaynağıdır. Türkiye'nin yaptığı işler gerçekten etkileyici." dedi.

Türkiye'nin mülteciler hususunda çok önemli kaynaklarını kullandığını söyleyen Vinals, "Türkiye mülteciler konusundaki cömertliğini sadece maddi kaynaklarıyla göstermiyor. Türkiye’de eğitim ve sağlık konusunda da geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Suriyelilerin Türkiye'nin iş gücü piyasasına katılması için birtakım sorunların devam ettiğinin altını çizen Vinals, dilin burada büyük engellerden biri olduğunu ve bu gibi projelerle bu sorunun da aşılabileceğini kaydetti.

Vinals, Suriyelilerin de iş gücü piyasasına katılmak için kendi becerilerini geliştirmeye çalıştıklarının altını çizerek, onların iş gücü piyasasına erişiminin kendi kendine yetebilen ve daha dirençli bir toplum olmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Suriyelerin sorunlarının sadece geçim kaynaklarıyla alakalı olmadığını ifade eden Vinals, onların hizmetlere erişiminde kültürel olarak köprülerin kurulması ve bu sayede sosyal gerilimin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Proje, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Türkçe öğrenmesi kapsamında 7 bin yetişkine Türkçe öğretilmesi ve bin kişiye de istihdam sağlamak amacıyla Ankara, Kayseri, Konya ve Bursa'da yürütülecek.

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AB Türkiye Delegasyonu Gabriel Munuera Vinals Suriyeli mülteciler

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