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"Türkiye Suriyeliler için iyi bir komşu"

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti - Pavel Ursu: - "İyi bir komşunuz varsa o size kalbini ve kapılarını açarsa oraya gidersiniz. Türkiye, Suriyeliler için iyi bir komşu. Bu açıdan Türkiye'nin gerçekten gurur duyması gereken bir durumu olduğunu düşünüyorum"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi doktor Pavel Ursu, "Türkiye, Suriyeliler için iyi bir komşu. Bu açıdan Türkiye'nin gerçekten gurur duyması gereken bir durumu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ursu ve beraberindeki heyet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu ve beraberindeki heyete ziyaretinde, SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin eşlik etti. Tekin, hastanede tedavi gören ve yabancı hastalara sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin kim olduğunu gözetmeksizin, herkesin sağlık haklarını kullanmalarını sağlayan örnek bir ülke olduğunu ifade eden Ursu, "Savaş nedeniyle insanların seçme şansları kalmadığı için aileler ve topluluklar ülkelerini terk edip başka yerlere gitmek zorunda kaldılar. İşte tam da burada topluluk ve toplum önemli rol oynuyor. İyi bir komşunuz varsa o size kalbini ve kapılarını açarsa oraya gidersiniz. Türkiye, Suriyeliler için iyi bir komşu. Bu açıdan Türkiye'nin ve Türkiyelilerin gerçekten gurur duyması gereken bir durumu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de Türkiye'nin Suriyelileri misafir olarak gördüğünü dile getirerek, "İnsana saygı çerçevesinde her türlü yardımda bulunmanın insani görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Hastanemizde ve diğer hastanelerimizde Suriyeli misafirlerimize vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetini sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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DSÖ Pavel Ursu

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