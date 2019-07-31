Türkiye: Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

Ayaz, kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ederek kayıt altına aldıklarını söyledi.Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriyelilerin Türkiye’den sınır dışı edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bunun hukuken de mümkün olamayacağını kaydetti.

Bu iddialar hakkında son dönemde yayınlanan haberlere değinen Ayaz, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte “Suriye'deki durumdan dolayı, Suriyelilerle ilgili şu anda hukuki olarak sınır dışı kararı alınması mümkün değil. Şu anda kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ediyoruz. Kamptaki kayıt işlemleri bittikten sonra da bir planlama dahilinde onların farklı illere sevkini sağlıyoruz” dedi.

"İstanbul'daki yoğunluğu azaltmak istiyoruz"

Suriyelilerin kötü muameleye maruz kaldıkları yönündeki iddialara da yanıt veren Ayaz, “Şu anda kimliği olan, başka illerde kaydı bulunan Suriyelilerle ilgili herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok” diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürü, Suriyelilere yapılan “kayıtlı olunan illere dönün” çağrısına açıklık getirirken İstanbul’daki yoğunluğu azaltmayı hedeflediklerini anlattı, “Kendilerine verilen süre içerisinde kayıtlı oldukları kentlere dönmelerini bekliyoruz. Kaydı olmayan Suriyelileri de kamplara sevk edip, orada kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz” diye konuştu.