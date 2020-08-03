Türkiye Suriye’nin suyunu mu kesiyor?

Alman haber portalı Der Spiegel'in haberinde, Suriye'de yaz mevsiminin en sıcak günlerinde su sıkıntısı yaşandığı, milyonlarca kişinin açlık ve susuzluk tehlikesi altında olduğuna dikkat çekilerek su sıkıntısında Türkiye'nin rolü olduğu aktarıldı.

Suriye'deki su eksikliğinin sebebinin Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında hem Fırat hem de Dicle nehirleri üzerinde inşa edilen barajlar olduğuna işaret edilen haberde "Bu barajlarda tutulan su nedeniyle söz konusu iki nehirde hayati ölçüde muhtaç olan Suriye ve Irak’ta su sıkıntısıyla mücadele ediliyor" denildi.

Haberde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tişrin Barajı yetkilisinin "Uluslararası anlaşmalara göre Fırat üzerinden saniyede 500 metreküp suya sahip olmamız gerekiyor. Şu anki seviye ise 200 metreküp" açıklamasına yer verildi. Uzmanların da bu durumun sonuçlarını "tam bir felaket" olarak niteledikleri aktarıldı.

Tişrin Barajı, ülkenin ikinci büyük barajı ve milyonlarca insan burada üretilen elektrik enerjisini kullanıyor. Normal şartlar altında 800 megavat gücünde elektrik üretme kapasitesine sahip baraj, şu an su seviyesinin yetersizliği nedeniyle ancak 200 megavat kapasiteye erişebiliyor.