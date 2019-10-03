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‘Türkiye Suriye’ye Girerse ABD’nin Çekilmekten Başka Seçeneği Olmayabilir’

03.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Wall Street Journal ABD’nin Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunun ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini tetikleyebileceğinden endişeli olduğunu yazdı. ABD Türkiye’nin operasyonu yeterince önceden haber vermemesi ihtimalinden de kaygılı. Milli Savunma Bakanı Akar ABD’li mevkidaşı Esper’la görüşecek

‘Türkiye Suriye’ye Girerse ABD’nin Çekilmekten Başka Seçeneği Olmayabilir’

Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yakın zamanda operasyon yapacağından ve bunun ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini tetikleyeceğinden endişeli olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre, ABD Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu Washington’a yeterince önceden haber vermemesi ihtimalinden de kaygılı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD’li mevkidaşı Mark Esper’la görüşeceğini açıkladı.

Wall Street Journal ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ve Amerika arasında Suriye’de Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG kaynaklı güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda yürütülen çalışmalara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son günlerde gelen “Arzu ettiğimiz sonuçları alamadık” mesajlarına atıfta bulundu.

Gazetenin haberine göre, Amerikalı yetkililer Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna asker göndermeye hazırlandığına yönelik işaretler gördüklerini ve bunun da bölgede bulunan Amerikan askerlerini tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu söylüyor.

“Bu kusursuz bir fırtına”

Wall Street Journal’a konuşan ve ABD’nin önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalabileceği ikilemi değerlendiren Ameirkalı bir yetkili “Kusursuz bir fırtına. Gerçekten çirkin. Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir” ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde Türkiye’nin az sayıda askerle kapsamı dar bir operasyon yapmayı tercih edebileceği ve bu şekilde de Kürtlerden daha cılız bir tepki gelebileceğini yazdı. Ancak Amerikalı yetkililer Türkiye’nin ağır silahlar ve çok sayıda askerle kapsamlı bir harekat yapması halinde Amerika’nın NATO müttefiki ile olası çatışmadan kaçınmak amacıyla, Suriye’de bulunan 1000’den fazla askerini çekmekten başka seçeneğinin olmayabileceğine dikkat çekiyor.

Akar ve Esper görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu akşam ABD’li mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi, “Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hulusi Akar “Planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu barışçıl şekilde çözmek istememiz zaafiyet, planımız hazır dememiz tehdit olarak algılanmamalı” dedi.

ABD Türkiye’nin operasyonu yeterince önceden haber vermemesi ihtimalinden endişeli

Wall Street Journal gazetesine göre ABD’li yetkilierin endişelerinden biri de Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı harekatı Washington’a yeterince önceden haber vermemesi ihtimali. Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili operasyon uyarısının Türkiye harekeye geçmeden 48 saatten daha az bir sürede gelebileceğini belirtti.

Amerikalı yetkililer Suriye’den çekilme ve bu şekilde de Suriye’deki Kürt müttefiklerini belirsiz bir geleceğe sürükleme konusunda tereddütleri olduğunu belirtmiş, böyle bir adımın Amerika’nın ortaklarına ABD’nin güvenilirliği konusunda olumsuz bir mesaj vereceği konusunda da uyarıda bulunmuştu.

Ancak içerde hakkında başlatılan azil soruşturmasıyla karşı karşıya olan Başkan Trump Suriye dahil olmak üzere ABD askerlerini yurtdışında görev yaptıkları yerlerden eve getirmeyi istediğini vurguluyor. Trump geçtiğimiz yıl ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmesini istemiş ancak hem Cumhuriyetçi müttefiklerinden hem de üst düzey askeri yetkililerden gelen itirazlar üzerine geri adım atmıştı.

“ABD’nin Türklerin sınırı geçmesini engelleyebilecek sayıda askeri yok”

Wall Street Journal’ın haberinde, Savunma Bakanlığı yetkilierine göre ABD’nin görevini devredeneski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Türk mevkidaşlarına her fırsatta itidal çağrısı yaptığını hatırlattı. ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin de Türkiye’nin olası harekatı dahil olmak üzere Suriye gibi karmaşık bir sorunu kucağında bulduğu yorumu yapıldı.

Gazetenin konuyla ilgili görüş aldığı merkezi Washington’da bulunan Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nden Suriye analisti Jennifer Cafarella “ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevcut duruşu uzun vadede sürdürülebilir değil. ABD’nin Suriye’de Türklerin sınırı geçmesini engelleyebilecek sayıda askeri yok. Böyle bir durum olursa da NATO müttefiki olan Türkiye ile savaşmayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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