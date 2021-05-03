Türkiye sürü bağışıklığını mı seçti? Fatih Altaylı'dan dikkat çeken iddia

Tam kapanmanın istenildiği gibi olmadığına sokakların, caddelerin ve toplu taşımanın yine de çok kalabalık olduğuna değinen Altaylı, AK Partili isimlerin cenazelerindeki kalabalıklara da tepki gösterdi.

"YAZA KADAR 20 MİLYON VAKA" İDDİASI

Ülkeyi yönetenlerin koronavirüsle mücadelede 'sürü bağışıklığı' yolunu seçmiş olabileceğini savunan Altaylı, açıklanan rakamlardan yola çıkarak yaza kadar Türkiye'de 20 milyon kişinin daha hastalığı geçirebileceğini belirtti.

TÜRKİYE 'SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI'NI MI SEÇTİ?

Toplamda da 65 milyonun bu hastalığı geçirmiş olabileceğini söyleyen Altaylı, hükümetin açıklamadan sessiz sedasız 'sürü bağışıklığı' yöntemini benimsemiş olabileceğini belirterek "Bize söylenmeden uygulanan yöntem bu olabilir" ifadelerini kullandı.



