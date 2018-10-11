Türkiye - Suudi Arabistan Çalışma Grubu Kaşıkçı Olayını Aydınlatabilir mi?

Bu önemli bir gelişme zira Suudi Arabistan’ın Viyana Sözleşmesi uyarınca Türkiye’ye başkonsoloslukta arama yapabilmek için Pazartesi günü Suudi Arabistan’la uzlaşmış hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz arama faaliyetini yönetmek için görevlendirilmişti.

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, “Türk polisinin koku alan köpeklerle içeri girip arama yapması gerekiyor. Eylem sadece konsoloslukta olmamış, başkonsolosun rezidansına araçların gittiği görülüyor. Orada öldürüp başka yere götürmüş olabilir. Burada da araştırma yapılmalı, tabii oraya giden araçlarda da. Zira köpekler o araçlarda kan ya da bir başka delil bulabilir. Eğer burada kast varsa başkonsolos sorumlu olur. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak ülkesindeki yabancı şahısları korumakla mükelleftir. Türkiye burada bu eylemin yapıldığı kanaatine varırsa başkonsolos ve konsolosluk mensuplarını ‘istenmeyen kişi’ ilan edebilir. Tabii dava da açabilir” dedi.

“Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu konuda istihbaratımız, emniyetimiz ve tüm ilgili kuruluşlarımız birlikte soruşturmayı yürütüyor. Bu olay Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içinde olmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın da bizimle işbirliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturma neticesinde ortaya çıkan gerçekleri tüm dünya ile paylaşmış olacağız.”

Suudi isimli gazete, bu isimleri Suudi Arabistan aleyhindeki karalama kampanyasının sorumluları olarak gösterdi.

Hedefteki isimlerden Turan Kışlakçı, bu suçlamayla ilgili Twitter hesabından yaptığı yorumda, “Kirli medya. Ülkelerinin en tanınmış muhabiri çok büyük ihtimalle öldürüldüğü halde onlar bu durumu nasıl, nerede ve niçin diye sormaları gerekirken bizi hedefe koyuyorlar. Bu gazetecilik değil suçu gizleme çabasıdır. Suudi Arabistan halkı bunu hak etmiyor” dedi.

Dört gündür Türkiye’de olan El Shayyal Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed El Salman’ın öngörülemez bir siyasetçi olduğunu söyledi.

El Cezire muhabiri, “Suudi Arabistan Sünni dünyanın lideri olmak istiyor. Ama Türkiye birçok açıdan çok daha güçlü. Yemen’de yaptıklarını görüyoruz. Reform sözü verdi ama ülkesini diktatörce yönetiyor. Gerçekten öngörülemez bir lider. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğini öngörmek çok zor” dedi.

