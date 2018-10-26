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Türkiye Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istedi

26.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

Türkiye İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın tutukladığı 18 kişinin iadesini istedi.

Türkiye Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istedi

Adalet Bakanı Gül, "Türk makamları, bu olayı aydınlatma konusunda kararlıdır" dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 18 şüphelinin Suudi Arabistan'dan iadesini istedi. Başsavcılığın hazırladığı talepname Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 18 kişinin Türkiye'ye iade talepnamesinin Suudi makamlarına ulaştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini söyledi. Gül "Bu iade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir. İstanbul'da işlenmiştir. Türk makamları, bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir. Bu nedenle bu soruşturmanın da yargılamanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu, dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu başsavcılığımızın bu talebine olumlu cevap vermesini, hem Suud hem bütün uluslararası toplum açısından da çok olumlu bir netice olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan yönetimi, olaya karıştığı belirtilen 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve Suudi Arabistan'da cezalandırılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada cinayetle ilgili daha fazla delil ortaya koyacaklarını ancak bunun için aceleleri olmadığını belirtti. Erdoğan aceleci davranmanın gereği olmadığını kaydetti.

Erdoğan hafta içinde yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'da 18 kişinin tutuklandığını, bu kişilerin Türk emniyet ve istihbaratınca tespit edilen kişilerle aynı olduğunun ortaya çıktığını açıklamıştı. Erdoğan, Türk basınına da yansıyan 15 kişilik ekibin yanı sıra olayla bağlantılı üç de Konsolosluk görevlisi olduğunu söylemişti.

Yargılanmanın İstanbul'da yapılması teklifinde bulunan Erdoğan, "Kral başta olmak üzere üst yönetime çağrı: Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla bu tutuklu 15+3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinindir, ama bu benim teklifim, talebimdir" diye konuşmuştu.

AP,BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe

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