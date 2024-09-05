Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 12:45
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İstanbul Pendik'te bir börekçi sipariş götürdüğü evdeki evli kadına önce mesaj attı. Tacizi öğrenen eş börekçiye geldiğinde ise saldırıya uğrayıp darbedildi. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından saldırı görüntülerine ait yeni bir video çıktı. Görüntülerde saldırgan börekçi elinde bıçakla kadına doğru, 'Seni deşerim' diye bağırıyor. Öte yandan işletmenin Pendik Belediyesi tarafından mühürlendiği belirlendi.

Akılalmaz olayın adresi bu kez İstanbul Pendik. İddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılınca bir anda gündem oldu. Hem işletmeye hem de çalışanlarına çok sayıda tepki geldi.

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EVLİ KADINA KÜSTAH TEKLİF

Olay, İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

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PİŞKİN SALDIRGANLAR KOCAYI DÖVDÜ

Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Öte yandan saldırıya ait yeni görüntüler de çıktı. Börekçiden çıkan ve elinde bıçak olan bir saldırgan konuşan kadına karşı bağırarak, 'Seni deşerim' ifadelerini kullandı.

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DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.

Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, “Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Börekçi Pendik kavga cinsel taciz mesaj
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