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'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir'

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 19:16 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada, "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" denildi.
SSİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. İletişim Başkanlığı'nca yapılan açıklamaya göre 1 saat 35 dakika süren toplantıda savunma sanayindeki gelişmeler masaya yatırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.
'AZİM VE KARARLILIĞI ETKİLEMEYECEK'
Toplantıda TSK'nın son dönemde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarda kullandığı çok sayıda sistemin Türk savunma sanayinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirildi, yerli ve milli savunma sanayinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulandı. Açıklamada, "Yerli ve milli ürünlerimizin performansı düşünüldüğünde; bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" denildi.

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