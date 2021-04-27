Türkiye "Tam Kapanma" Adı Altında Kısmen Kapanıyor

Türkiye, Corona virüsü salgınında ilk kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “tam kapanma” kararı aldı ancak fabrikalar, marketler, lokantalar gibi pek çok iş yeri açık kalmaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta yapılan kısmi değişiklik sonrasında yeni bakanlar Mehmet Muş, Derya Yanık ve Vedat Bilgin’in katılımıyla yapılan bugün ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Sonrasında Erdoğan, Corona virüsü salgınında 24 saatlik zaman diliminde 300’ü aşkın ölüm ve 60 bini aşkın yeni vaka görülmesi nedeniyle “tam kapanma” çağrısı yönünde adım attı. Erdoğan, “29 Nisan 2021, yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz, bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır” dedi. Erdoğan’ın açıklaması itibariyle mevcut durumda hafta sonlarındaki sokağa çıkma yasağı uygulamalarında da valilikler kanalıyla “üretim sanayi” niteliğinde oldukları gerekçesiyle faaliyetlerine devam eden fabrikalardaki işçiler açısından koruyucu önlem çıkmadı. Yine marketler ve lokantalar gibi işletmeler de hizmete devam edeceği için buralardaki işçiler ve kurye hizmetlerini yürüten emekçiler de çalışmayı sürdürecek. Kamu personeli sokağa çıkma yasağı kapsamına alınması karşın “istisnalar” gerekçesiyle özel sektörde fabrikalarda üretimi sürdürme yaklaşımıyla işçiler sokaklarda olacak. Dolayısıyla toplu taşıma kullanımı da devam edecek.

Yine Erdoğan’ın “Tarım sektöründe çalışanlarca faaliyetlerine salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için düzenlemeler ayrıca yapılacak” açıklamasıyla da örneğin çiftçiler ve mevsimlik işçiler için çalışma hayatı sürecek. Mevcut durumda 15 Nisan’da üçüncü kez uygulanmaya konulmuş ve 29 Nisan günü dahil devam etmekte olan “kısmi kapanma” döneminde ise spor salonları kapalıydı. Keza sivil toplum veya meslek örgütleri, kooperatiflerce toplantılar düzenlenmesi yasaklanmıştı. Nikah kıyılması mümkündü ancak düğün, nişan, kına gibi törenler yapılması yasak kapsamındaydı. Ancak camilerde teravih namazı haricinde geçen yılki Ramazan ayında yasak söz konusuyken bu dönemde beş vakit namaz kılınmasına izin verilmişti. Şimdi 29 Nisan saat 19.00’da sokağa çıkma yasağı başlamasıyla birlikte camilerde namaz kılınması da yasak olacak. Şu anki “kısmi kapanma” döneminde açık olan berberler, kuaförler, güzellik salonları, giyim-aksesuar mağazaları ve alışveriş merkezleri de geçtiğimiz yılki Ramazan ayında olduğu gibi 30 Nisan’dan itibaren kapalı olacak.

Yasaklı çocuklar ve yaşlılara esnaf ile kamu personeli katılıyor Özetle, Türkiye’de üçüncü kez “kısmi kapanma” kararı uygulandığı bu dönemde Corona virüsü salgınındaki ilk günlerden itibaren sıkça yasak kapsamına alınmış çocuklar, gençler ve yaşlılar, şimdi de “tam kapanma” kararıyla evde kalmaya devam edecek görünüyor. Bu nüfus kesimine kamu personeli ve gıda sektöründekiler haricindeki küçük esnaf dahil oluyor. Mevcut durumda hafta sonundaki sokağa çıkma yasağının yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 15 Nisan’dan 29 Mayıs akşamına kadar hafta içinde de 65 yaş ve üzeri nüfus için 10.00-14.00 saatleri haricinde ve 18 yaş altı nüfus içinse 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı vardı. Erdoğan: "Rakamları düşürmediğimizde ağır faturayla karşılaşacağız" Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugünkü açıklamasında, Corona virüsü salgınıyla ilgili “Dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir seyir izleyerek süren bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor” iddiasında bulundu.

Salgındaki mevcut eğilim durdurulmazsa Türkiye’nin ağır fatura ödeyeceğini açıkça söyleyen Erdoğan, “Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlayıcı tedbirlerin arttırılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz, aksi takdirde turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için önümüzdeki günlerde hep birlikte biraz daha fedakârlık yapmamız önem arz ediyor” diye konuştu. Özel sağlık kuruluşlarında yoğun bakım hizmetleri dolayısıyla ücret talep edilmesi şikayetlerine karşı yaptırım uygulayacaklarını söyleyen Erdoğan, Corona virüsü vakalarıyla temas halinde filyasyon ekipleriyle birlikte mesai yaptıkları için muhtarları da aşılama programına alacaklarını ilan etti. Ancak “tam kapanma” kararıyla etkilenecek küçük esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmeler, özel ana okulları gibi işletmeler için herhangi bir destekleyici ekonomik karar açıklamayan Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı da kapsayan sokağa çıkma kararıyla birlikte yasaklamaları şöyle açıkladı:

“-29 Nisan 2021, yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz, bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. -İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. -Yeme-içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. -Zincir marketler Pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. -Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. -Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. -Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.