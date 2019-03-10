"Türkiye tamamen güvenli bir seyahat ülkesidir"

BERLİN (AA) - CÜNEYT KARADAĞ/ERBİL BAŞAY - Hava yolu şirketi SunExpress'in üst yöneticisi (CEO) Jens Bischof, "Türkiye, sadece harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli ve Almanların her zaman çok iyi karşılandığı bir seyahat ülkesidir. Sorunsuz bir şekilde giriş-çıkış yapılan bir ülkedir." dedi.

Bischof, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman turistlerin Türkiye’de çok iyi karşılandığını ifade etti.

Bischof, "Türkiye, sadece harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli ve Almanların her zaman çok iyi karşılandığı bir seyahat ülkesidir. Sorunsuz bir şekilde giriş-çıkış yapılan bir ülkedir." dedi.

Bunu 2 yıl boyunca hemen hemen her hafta tecrübe ettiğini belirten Bischof, "Hiçbir zaman bir sorun yaşamadım. Turist olan hiç kimsenin Türkiye’ye girişte problem çektiğini görmedim. Alman tatilcilere 'Biz Almanlar, Türkiye’de gayet güzel karşılanıyoruz' mesajını verebilirim. Türkiye, çok güvenli, rahat, ilgi çekici ve mükemmel tatil ülkesidir." şeklinde konuştu.