Türkiye tamamen kapanıyor

- Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dâhil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

Bu süre boyunca kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde:

5 bin vaka hedefi

Erdoğan, hedeflenen sonuca ulaşılabilmesi için "kuralların en sıkı şekilde uygulanacağını ve tedbirlerin istismarına izin verilmeyeceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

DW/CÖ,TY

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