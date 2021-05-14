Türkiye tanıtım videosu tartışma yarattı

Turizm Bakanı Ersoy’a istifa çağrısı yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medyada Türkiye tanıtım sayfası olan "Go Türkiye" hesabından paylaşılan tanıtım videosunda, turizm çalışanlarının "Tadını çıkarın, ben aşılandım" yazan maske takmaları tepki çekti.

Turizm sektörü çalışanlarının "Tadını çıkarın, ben aşılandım" yazılı maskeler taktığı tanıtım videosu tepkiler üzerine internetten kaldırıldı.

Muhalefet sert tepki gösterdi

Videonun ardından muhalefet partisi liderleri Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve hükümeti sert ifadelerle eleştirdi ve bakana istifa çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medyada tanıtım hesabı olan "Go Türkiye" sayfasından paylaşılan videoya tepki göstererek, "Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de videoya tepki gösterdi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan “Kendi vatandaşını bu kadar değersiz gören bir iktidarı hak etmiyoruz" diye tepki gösterdi.