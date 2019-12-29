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  4. Türkiye tarafından sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi kadın Hollanda'da tutuklandı

Türkiye tarafından sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi kadın Hollanda'da tutuklandı

29.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Türkiye'den Hollanda'ya 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi bir kadın tutuklandı. Kadının, daha önce Ankara tarafından sınır dışı edilen bir diğer kadınla birlikte el Hol kampından kaçtığı belirtildi.

Türkiye tarafından sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi kadın Hollanda'da tutuklandı

Türkiye tarafından, 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte Cumartesi günü sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi bir kadın, Hollanda güvenlik birimleri tarafından tutuklandı.

Hollandalı 28 yaşındaki kadının, daha önce Ankara tarafından sınır dışı edilen Fatima H. ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçan K.S olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği "Barış Pınar" harekatı öncesi, beraberlerindeki 3 çocukla birlikte Kürt grupların denetimindeki kamptan kaçan iki kadın, Ankara'ya geçmişti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin uyarısı üzerine IŞİD üyesi olduklarından şüphelenilen iki kadın, Türk makamlarınca gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Hollanda tarafından vatandaşlığı iptal edilen Fatima H., Kasım ayında sınır dışı edilmişti. Hollanda'da cezaevine gönderilen Fatima H.'nın çocukları koruma altına alındı. H., cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilerek, Fas'a gönderilecek.

Türk İçişleri Bakanlığı, 28 yaşındaki diğer Hollandalı kadının, 4 yaşındaki çocuğu ilke birlikte Cumartesi günü sınır dışı edildiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde Amsterdam'a gelen IŞİD üyesi kadın, güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak, terör örgütü üyelerinin kaldığı, sıkı korunan bir cezaevine kondu.

IŞİD şüphelisi kadının çocuğu da, çocuk koruna kurumu yetkililerince alınarak güvenli bir yere yerleştirildi.

Türkiye, 11 Kasım'dan bu yana 110 cihatçıyı, ülkelerine geri gönderdi. Hollanda İstihbarat Teşkilatı'na (AIVD) göre, Türkiye'de halen 20 Hollandalı cihatçı ve 30 çocuk bulunuyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen ay sınır dışı işlemleri konusunda Türkiye'den açıklama istemişti.

Hollanda, IŞİD üyelerinin, suçu işledikleri ülkede yargılanmasını istiyor. Ancak Türkiye, yargılamanın kendi ülkelerinde yapılması gerektiğini düşünüyor.

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