Türkiye tarafından sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi kadın Hollanda'da tutuklandı

Türkiye tarafından, 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte Cumartesi günü sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi bir kadın, Hollanda güvenlik birimleri tarafından tutuklandı.

Hollandalı 28 yaşındaki kadının, daha önce Ankara tarafından sınır dışı edilen Fatima H. ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçan K.S olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği "Barış Pınar" harekatı öncesi, beraberlerindeki 3 çocukla birlikte Kürt grupların denetimindeki kamptan kaçan iki kadın, Ankara'ya geçmişti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin uyarısı üzerine IŞİD üyesi olduklarından şüphelenilen iki kadın, Türk makamlarınca gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Hollanda tarafından vatandaşlığı iptal edilen Fatima H., Kasım ayında sınır dışı edilmişti. Hollanda'da cezaevine gönderilen Fatima H.'nın çocukları koruma altına alındı. H., cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilerek, Fas'a gönderilecek.

Türk İçişleri Bakanlığı, 28 yaşındaki diğer Hollandalı kadının, 4 yaşındaki çocuğu ilke birlikte Cumartesi günü sınır dışı edildiğini duyurdu.