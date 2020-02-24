‘Türkiye Tarihinin En Ağır Yargı Krizini Yaşamaktadır’

Geçtiğimiz hafta Salı günü Gezi davasında tüm sanıkların beraatine karar veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladığı gün aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi en çok avukata sahip 25 baro yazılı bir açıklama yaparak yürütmenin yargıya müdahalesinin artık kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirtti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında iddianameye konu olan telefon dinleme tapelerinin ‘yasak delil’ olduğunu dile getirirken incelenen MASAK (Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarında Osman Kavala’nın Gezi direnişinin finansörü olduğuna dair bir delil bulunmadığını belirtti.

Soyadını “Eren” olarak değiştiren Murat Pabuç’un beyanı ‘‘somut ve elle tutulur’’ bulunmadı

Savcılık makamının ana tanığı konumunda olan Murat Pabuç’un ismi ise gerekçeli kararda Murat Eren olarak geçti. İddianamenin hazırlık aşamasında Murat Eren adıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren tanık, 25 Aralık 2019’da avukatların alınmadığı ikinci ifadesinde yine Murat Pabuç adıyla ifade vermesine rağmen daha önceki tarihte ismini Murat Eren olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı.