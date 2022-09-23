'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomik gelişmelerle ilgili birçok kez paylaşımlarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda SPK'ya seslendi.

Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit olunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcının göz göre göre soyulduğunu iddia etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki o ifadeler:

'GÖZ GÖRE GÖRE SOYUYORLAR'

"Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.

Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!

Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…"

Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz.

Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 23, 2022



