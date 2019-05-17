'Türkiye tarım açısından çok güçlü, zengin bir ülke'

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Türkiye’nin tarım açısından çok güçlü ve zengin bir ülke olduğunu söyledi. Selışık, "Çiftçinin ürününü olumsuz etkileyen bir yağış var. Bu da zaman zaman gıda fiyatlarına yansıdı. Ama bunların hepsi halledilebilir sorunlar" dedi. Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde bir otelde, ‘Kazdağları’nda biyoçeştliliğin korunması ve sürdürülebilir orman yönetimi’ tam boyutlu proje öneri formu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, Orman Genel Müdür Yardımcısı Melih Çelik, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Türkiye’deki tarım ürünlerindeki fiyatlar ve dünya genelindeki açlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde bütün insanlara yetecek bir üretim olduğuna dikkat çeken Selışık, 821 milyon insanın açlıkla mücadele etiğini ya da yeterli beslenemediğini söyledi. Dünya genelindeki üretimin 3’te birinin israf edildiğini açıklayan Selışık, bu israfın sadece 4’te biri ile 821 milyon kişinin açlıktan kurtulabileceğini ifade etti. ‘TÜRKİYE'DE TARIM YETERİNCE GELİŞMİŞ DURUMDA’ Selışık, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün, Türkiye hükümeti, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla yakın olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek şunları söyledi: "FAO olarak amacımız gıda güvenliğine önem vermek ve dünyada açlığın önlenmesidir. Bu anlamda Türkiye hükümetinin desteği çok fazla. Türkiye FAO’ya olan katkısı 30 milyon doları buldu. Orta Asya ülkelerine birlikte proje yapıyoruz. Türkiye ile deneyim paylaşıyoruz. Ama Türkiye’nin genelinde tarım ve ormancılık gerçekten önemli bir konu. Tarım ve ormancılık dediğimiz zaman içerisinde hayvancılık var, bitkisel üretim, su ürünleri var. Yani kırsal kalkınma var. Biz hepsini birden değerlendiriyoruz. Türkiye'de tarım yeterince gelişmiş durumda. Aslında Türkiye, dünyada ihracat anlamındaki liderliğini koruyor. Şu an 7’nci sırada ama 2023 hedeflerinde de ilk sıraya gelmek gibi bir hedefi var." ‘TÜRKİYE’NİN DAHA DA İLERİYE GİDECEĞİNE İNANIYORUM’ Tarımsal üretimin artmasının mümkün olduğunu belirten Selışık, "Ama diğer taraftan tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliği gibi zorluklar Türk tarımını da etkiliyor. Bu durumda doğal olarak çiftçi de bundan etkileniyor. Mevsimler bu sene gördüğünüz gibi sürekli kayarak gidiyor. Çiftçinin ürününü olumsuz etkileyen bir yağış var. Bu da zaman zaman gıda fiyatlarına etki olarak yansıdı. Ama bunların hepsi halledilebilir sorunlar diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye tarım açısından çok güçlü, zengin bir ülke. Tarımsal çeşitlilik çok fazla ürün anlamında. Ben Türkiye’nin tarım anlamında daha da ileriye gideceğine inanıyorum. FAO ve Türkiye hükümetinin işbirliğinin daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum" dedi. ‘İSRAF EDİLENİN 4’TE BİRİYLE, AÇ İNSAN KALMAZ’ BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün son verilerine göre 821 milyon insanın açlıkla mücadele etiğini açıklayan Ayşegül Selışık, dünyada gıda olarak yeterli miktarda üretimin olmasına dikkat çekti. Paylaşım anlamında, herkese eşit paylaşımın olmadığını kaydeden Selışık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun da nedeni coğrafi koşullar. Bir Afrika ülkesindeki susuzluk, çölleşme, iklim değişikliğinin orada daha fazla etkiye yol açması ya da göçler, tehditler gibi. Bunların hepsi bir şekilde gıda üretiminin dağılımını olumsuz etkiliyor. FAO olarak bizim amacımız bu adaletsiz dağılımın daha normale inmesini sağlamak. Bunun içinde sürdürebilir kalkınma hedefleri var. Bütün ülkeler zaten bu konuda tutarlı bir şekilde bu hedeflerine uyacaklarına dair sözler veriyor. Tabi ki doğal varlıklarımızı çok iyi korumamız gerekiyor. Onları tüketirken, daha bilinçli olmamız gerekiyor. Yeterli bir üretim belki var ama dünya nüfusu 2050’de 9 milyar olacak. O nüfusu beslemek için daha fazla üretmemiz gerekecek. İşte orada karşımıza daha büyük zorluklar çıkacak. O nedenle kaynaklarımızı suyu, toprağı, tüm doğal varlıklarımızı tüketirken çok bilinçli, dikkatli olmamız gerekiyor. Ayrıca ürettiğimizi, israf etmememiz gerekiyor. Bir taraftan da ürettiğimizin 3’te birini de israf ediyoruz. Aslında, ‘821 milyon insan aç’ diyoruz ama sadece israf edilen üretimlerin 4’te biriyle o aç insanları çok rahat besleyebiliriz."

