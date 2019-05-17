'Türkiye tarım açısından çok güçlü, zengin bir ülke' (2)

KAZDAĞLARI İÇİN 5 MİLYON DOLARLIK FON ÇALIŞTAYI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları için Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) 5 milyon dolar destek sağlanması için hazırlanan, Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’nin çalıştayı gerçekleştirildi.

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları’nda, ‘Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’nin tamamlanması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi. Proje tanıtım toplantısı ve ekip çalışmalarının ardından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, ‘Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’nin, küresel çevre fonundan desteklendiğini belirterek, "Projemizin revize edilmesi ve tekrar bir ortak paydaşlarımızla birlikte gözden geçiriyoruz. Kazdağları flora ve fauna açısından, tabiat varlıklarımız açısından çok önemli bir alan. Bu nedenle biyoçeşitliliği de içinde barındırıyor. Bu çeşitliliğin korunması oldukça önemli ama bu bölgede yaşayan orman köylülerinin gelir getirici faaliyetlerle tanıştırılması da proje içerisinde yer alıyor" dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ise projenin Küresel Çevre Fonu (GEF) 7. döneminde ele alındığını ve bu dönemde tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, “Bu çalıştayın amacı projenin, proje uygulama alanından sorumlu yerel birimlerimiz ile bölgedeki kamu ve sivil toplum örgütlerinin tanıtılması, uygulayıcıların, alan kullanıcılarının, akademisyenlerimizin görüş ve önerilerinin alınmasıyla başlamak. Bu toplantıda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda proje dokümanını nihai hale getirerek, FAO tarafından, GEF sekretaryasına sunulacaktır. FAO’nun gayreti ile GEF onaylı projemiz yürürlüğe girecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay, Kazdağları’nda teknik inceleme gezisiyle devam etti. Teknik inceleme gezisine, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcileri katıldı.

'KAZDAĞLARI DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ'

Teknik inceleme gezisinde, ‘Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’ hakkında bilgi veren FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa, Kazdağları’nın sadece bölge için değil, Türkiye için de dünya için de doğal kaynak ve kültürel değerler açısında kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Arpa, şunları söyledi:

"Küresel öneme sahip bu alanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla sürdürülebilir doğal kaynak projesi yapmaya karar verdik. FAO’nun temel prensiplerinden olan gıda güvenliği, yoksulluk ve açlık Kazdağları genetik kaynakları açısından çok kıymetli bir alan. Biz bu gen kaynaklarımızı en iyi şekilde koruyabilir ve sahiplenebilirsek, bu da küresel düzeydeki sorunların azaltılmasına bir nebze katkı sağlayacaktır. Kazdağları sadece oksijen demek değil. Kazdağları sadece 30’un üzerinde endemik bitki ve flora açısından önemli demek değil. Kazdağları bir bütün olarak Troya’sından, Sarıkız tepesine kadar doğası ve kültürü ile bir bütün. Bu bütünü ele alırken, sağlıklı veriyi elde edip, sağlıklı taraflara sunabilmeliyiz ki alan üzerine olabilecek tehditleri azaltabilelim. Bütün bu paydaşlarla birlikte projeyi nasıl şekillendirebilir ve Kazdağları için Küresel Çevre Fonu’ndan 5 milyon dolarlık bir fonu nasıl alabiliriz, bunun dokümanını tamamlamaya çalışıyoruz."